Чернышов назвал предательством трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал трансфер форварда Александра Соболева в «Зенит».

«Для болельщиков «Спартака» переход Соболева в «Зенит» – предательство, мы их понимаем. Игрок перешeл в стан первого врага. В футболе это самое болезненное ощущение, всe было бы по-другому, если бы Александр ушeл в другой клуб РПЛ или в Европу. Но болельщики вправе предъявлять претензии клубу, почему не смогли удержать футболиста, договориться, почему появилась такая ситуация. Наверное, и клуб сделал что-то, чтобы Александр захотел покинуть команду.

Соболев должен быть сильным, он понимал на что идeт. Есть примеры перехода Дзюбы в «Зенит», Быстрова в «Спартак» и обратно. Если игрок понимает, что его ждeт, он должен справляться с тем давлением, которое будет на него оказываться со стороны болельщиков «Спартака», – сказал Чернышов.

27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

«Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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