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  • Чернышов назвал предательством трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Чернышов назвал предательством трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»

31 августа 2024, 09:14
3

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал трансфер форварда Александра Соболева в «Зенит».

«Для болельщиков «Спартака» переход Соболева в «Зенит» – предательство, мы их понимаем. Игрок перешeл в стан первого врага. В футболе это самое болезненное ощущение, всe было бы по-другому, если бы Александр ушeл в другой клуб РПЛ или в Европу. Но болельщики вправе предъявлять претензии клубу, почему не смогли удержать футболиста, договориться, почему появилась такая ситуация. Наверное, и клуб сделал что-то, чтобы Александр захотел покинуть команду.

Соболев должен быть сильным, он понимал на что идeт. Есть примеры перехода Дзюбы в «Зенит», Быстрова в «Спартак» и обратно. Если игрок понимает, что его ждeт, он должен справляться с тем давлением, которое будет на него оказываться со стороны болельщиков «Спартака», – сказал Чернышов.

  • 27-летний Соболев был в «Спартаке» с 2020 года.
  • Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.
  • «Зенит» выкупил форварда за 10 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме «3+1».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр Чернышов Андрей
Комментарии (3)
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Garrincha58
1725085365
Пиняев тоже предал? Глушенков или Сергеев. Чернышов прежде чем бросаться такими словами подумай своими мозгами или их нет? Ты сколько команд поменял даже будучи тренером так себе тренеришка. Давно пора понять футболист в любое время может перейти туда куда ему вздумается и где лучше для него и для семьи. Он что присягу принимал перед Спартаком отыграл 4 года и хватит
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ivany4
1725086450
Не понимаю таких рассуждений. Тем более от тренеров. Если игрок не хочет играть в команде, не реагирует на тренера, не воспринимает замечания специалистов, экспертов, болельщиков, что с ним делать?? Уговаривать каждый день, вприсядку плясать, танцы с бубном устраивать.)) Продали и слава богу!!! Еще и денежку поимели. С паршивой овцы, хоть 10 лямов евриков.)) Не думаю, что болелы будут сильно горевать и выражать свое недовольство. С таким отношением к клубу, его и предателем то назвать сложно. Так, проходимец. Придут другие времена, взойдут другие имена.
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alefreddy
1725088126
он выбрал лавку за большие(ударение на о) деньги чем игру
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