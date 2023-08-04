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    • Чернышов рассказал, сколько россиян приехало в Сербию за последние полтора года

    Чернышов рассказал, сколько россиян приехало в Сербию за последние полтора года

    Бывший тренер «Спартака» и сербского «Раднички» Андрей Чернышов рассказал о массовом переезде россиян в Сербию.

    – Жили вы в Белграде. Цены там ниже, чем в Москве?

    – В 2020-м цены были замечательные – на все! Что на продукты, что на недвижимость.

    – Сегодня иначе?

    – Мне сказали – за последние полтора года приехало 130 тысяч русских. Все или в Белград, или в Нови-Сад. Сербы этим пользуются! Идем смотреть съемную квартиру. 500 евро в месяц. Думаю: ничего себе! За такие деньги можно было снять что-то обалденное. А здесь – квартирка скромная.

    Хозяин указывает на меня, спрашивает у представителя клуба: «Это кто?» – «Русский. Наш новый тренер». – «Русский? Для него 750!»

    – Вот это да.

    – Сами сербы говорят – с ценами творится что-то ужасное. Молоко стоило 80 динаров, а сейчас 150.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2023 12:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1825

      Таврида 4 августа, 13:00

      «Русский? Для него 750!» БратУшки...

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