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  • Чернышов ответил, может ли Карпин привести «Динамо» к титулу

Чернышов ответил, может ли Карпин привести «Динамо» к титулу

Бывший игрок «Динамо» Андрей Чернышов прокомментировал информацию, что Валерий Карпин может возглавить московский клуб.

«Слухов в футболе много. Представьте, Марцел Личка выиграет чемпионат, тогда все разговоры прекратятся. Но если результатом будет непопадание в тройку, то могут найти другого тренера. Да, «Динамо» было бы хорошим вариантом, клуб сейчас возродился после вылета в Первую лигу. Динамовцы хотят победить в чемпионате России. Они никак не могут осилить эту вершину, но пришло время это сделать. Если они пригласят Карпина, то с ним возможно решение этой задачи.

Карпин заслуживает приглашения в большой клуб. Он не боится давления, это боец с сильным характером. Только приглашение в ЦСКА не могло бы, наверное, им рассматриваться. Тот же «Зенит» его бы заинтересовал, он бы не обращал внимания на все рассуждения из-за этого. Я знаю Карпина, что он в последнюю очередь обращает внимание на то, что о нем говорят и думают», – сказал Чернышов.

  • «Динамо» ушло на зимнюю паузу на 4-м месте в РПЛ с 35 очками в 18 турах.
  • Марцел Личка возглавляет команду с лета 2023 года.
  • Карпин совмещает посты главного тренера в «Ростове» и сборной России.

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Источник: Legalbet

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15.02.2025 09:44
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Комментарии (2)
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Spartak_forv@
1739602071
Скорее всего,от этого проиграют все,и Ростов,и Динамо,и Карпин
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FCSpartakM
1739613343
Карпин за свою тренерскую карьеру никогда ничего не выиграет. Он слишком упертый человек, который не отходит от своих фишек уже 15 лет - вратарь гоняла, обязательно защитник с первым пасом и пофиг, какой уровень в целом у игроков, главное функции на поле. В свое время зачехлил Плетикосу тупо из-за того, что в воротах должен стоять русский паспорт
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