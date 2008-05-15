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    Андрей Чернышов - статистика

    Тренер
    Имя Андрей
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Чернышов
    Гражданство Россия
    Дата рождения 7 января 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо Бр 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    28.05.2008 Динамо Бр 1 : 3 Звезда
    15.05.2008 Ростов 3 : 0 Динамо Бр
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