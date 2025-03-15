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Андрей Чернышов
Новости
Андрей Чернышов - новости
Россия
7 января 1968 (58)
Тренер
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Публикации
Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Казахстана
17 июля
1
Мостовой ответил на предложение назначить его гендиректором «Спартака»
16 марта
Чернышов определил, кем Мостовой мог бы работать в «Спартаке»
16 марта
4
Экс-тренер «Спартака» назвал специалиста, который сделает клуб чемпионом
15 марта
25
Печальный прогноз Чернышова на работу Карседо в «Спартаке»
25 января
1
Чернышов заявил, что только чудо поможет «Спартаку» стать чемпионом
2025.12.27 14:17
3
Чернышов ответил, готов ли Мостовой возглавить «Спартак»
2025.10.08 20:43
5
«Спартак» призвали уволить Станковича
2025.08.09 17:57
5
Бывший тренер «Спартака» выступил против совмещения постов Карпиным
2025.06.08 22:42
Бывший тренер «Спартака» оценил возможный переход Комличенко
2025.06.04 14:42
5
В «Эгриси» рассказали, как удалось пригласить экс-тренера «Спартака» Чернышова
2025.02.25 18:57
Экс-тренер «Спартака» возглавил «Эгриси»
2025.02.24 22:33
1
Чернышов ответил, может ли Карпин привести «Динамо» к титулу
2025.02.15 09:44
2
Последний клуб чемпионата Индии уволил экс-тренера «Спартака»
2025.02.01 19:31
1
Бывший тренер «Спартака» – об Алексее Миранчуке: «Он встал в ряд великих игроков СССР и России»
2024.12.21 14:42
10
Чернышов назвал предательством трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит»
2024.08.31 09:14
3
Экс-тренер «Спартака» может возглавить сборную Индии
2024.06.22 20:24
3
Экс-тренер «Спартака» выиграл индийскую Первую лигу
2024.04.07 11:27
5
Чернышов призвал наказать работников «Спартака», взявших Промеса в ОАЭ
2024.03.16 22:51
18
Чернышов: «Краснодару» важнее убрать непослушного тренера, чем выиграть титул»
2024.03.16 17:44
10
Стала известна судьба иска Червиченко к «Спорт-Экспрессу» и Чернышову на 2 миллиона рублей
2024.02.17 00:05
5
Чернышов объяснил, чем Абаскалю был выгоден «вброс» про «Кадис»
2024.01.22 14:21
1
Российский тренер сообщил об интересе к нему из Китая
2023.12.21 14:17
Клуб индийской второй лиги выразил готовность сыграть со сборной России
2023.11.08 20:36
3
Экс-тренер «Спартака» возглавил клуб второго дивизиона Индии
2023.08.30 19:52
1
Экс-тренер «Спартака» купил квартиры в трех европейских странах
2023.08.04 15:15
7
Чернышов рассказал, сколько россиян приехало в Сербию за последние полтора года
2023.08.04 12:51
1
Павлюченко пообещал «набить морду» экс-тренеру «Спартака»
2023.08.04 10:38
2
Экс-тренер «Спартака» рассказал о публичных казнях в Саудовской Аравии
2023.07.26 18:26
1
Чернышов объяснил, почему Мостового не берут работать тренером
2023.06.18 17:48
7
1
2
3
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