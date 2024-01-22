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    • Чернышов объяснил, чем Абаскалю был выгоден «вброс» про «Кадис»

    Чернышов объяснил, чем Абаскалю был выгоден «вброс» про «Кадис»

    Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов оценил информацию, что главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль мог возглавить «Кадис».

    «Насколько я понял, уже заявили, что у Абаскаля не было предложений от «Кадиса» и других клубов. Такая информация периодически выбрасывается. Может быть, это намеренно со стороны Абаскаля, чтобы «Спартак» немного задeргался. Пока это не случилось, говорить об этом рано. Наверняка у Абаскаля есть люди, которые занимаются его продвижением. Да и сам Гильермо не собирается долго оставаться в России, хочет вернуться на родину, поэтому люди ищут ему варианты.

    Мы не знаем, какая договорeнность есть у Абаскаля и руководства «Спартака». Может быть, они решили сотрудничать только до конца сезона, и тренеру надо уже сейчас искать место следующей работы», – сказал Чернышов.

    • Гендиректор «Спартака» Олег Малышев сказал, что не получал обращений от «Кадиса» по поводу Абаскаля.
    • Испанец возглавляет «Спартак» с июня 2022 года.
    • Под его руководством команда выиграла бронзовые медали в прошлом сезоне.

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    Источник: «Чемпионат»

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