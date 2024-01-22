Чернышов объяснил, чем Абаскалю был выгоден «вброс» про «Кадис»

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов оценил информацию, что главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль мог возглавить «Кадис».

«Насколько я понял, уже заявили, что у Абаскаля не было предложений от «Кадиса» и других клубов. Такая информация периодически выбрасывается. Может быть, это намеренно со стороны Абаскаля, чтобы «Спартак» немного задeргался. Пока это не случилось, говорить об этом рано. Наверняка у Абаскаля есть люди, которые занимаются его продвижением. Да и сам Гильермо не собирается долго оставаться в России, хочет вернуться на родину, поэтому люди ищут ему варианты.

Мы не знаем, какая договорeнность есть у Абаскаля и руководства «Спартака». Может быть, они решили сотрудничать только до конца сезона, и тренеру надо уже сейчас искать место следующей работы», – сказал Чернышов.