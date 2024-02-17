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    • Стала известна судьба иска Червиченко к «Спорт-Экспрессу» и Чернышову на 2 миллиона рублей

    Стала известна судьба иска Червиченко к «Спорт-Экспрессу» и Чернышову на 2 миллиона рублей

    Суд рассмотрел иск бывшего президента «Спартака» Андрея Червиченко к газете «Спорт-Экспресс» и экс-тренеру команды Андрею Чернышову.

    • Чернышов в прошлом году дал интервью изданию, в котором сообщил, что Червиченко готовил обман Леонида Федуна на 1,5 миллиона евро.
    • Червиченко счел информацию порочащей его репутацию и подал в суд.

    «Суд отказал Андрею Червиченко в полном объeме в его требованиях о признании несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведений, изложенных в статье газеты «Спорт-Экспоесс» № 143 (8983) от 04 августа 2023 года.

    Червиченко просил суд обязать опубликовать опровержение и взыскать с Чернышова и «СЭ» по 1 миллиону рублей с каждой стороны», – сообщил источник.

    • Червиченко сейчас в футболе не работает, Чернышов тренирует во 2-й по силе лиге Индии.

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    Источник: телеграм-канал компании «Алетейя»

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    17.02.2024 00:05
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    SLADE2019
    1708145413
    Так Червечина еще и мошенник.
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    моэм
    1708145475
    СЭ , для повышения своей продажности , вытащила на свет инфу из категории " ОБС - одна бабушка сказала " , да ещё и 10 летней давности.....стиль жёлтой прессы , зацепить и вытащить на свет кусок тухлятины , что нам сейчас и скармливает наша СМИ....а пипл это говно хавает ....наш сайт тоже стал похож на мочу .
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    ...уефан
    1708152764
    ...осторожно здесь всем. Черв. прочитает о себе коммент, в суд подаст)...
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    alefreddy
    1708160150
    червяк попал конкретно и энурез пошел
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