Стала известна судьба иска Червиченко к «Спорт-Экспрессу» и Чернышову на 2 миллиона рублей

Суд рассмотрел иск бывшего президента «Спартака» Андрея Червиченко к газете «Спорт-Экспресс» и экс-тренеру команды Андрею Чернышову.

Чернышов в прошлом году дал интервью изданию, в котором сообщил, что Червиченко готовил обман Леонида Федуна на 1,5 миллиона евро.

Червиченко счел информацию порочащей его репутацию и подал в суд.

«Суд отказал Андрею Червиченко в полном объeме в его требованиях о признании несоответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведений, изложенных в статье газеты «Спорт-Экспоесс» № 143 (8983) от 04 августа 2023 года.

Червиченко просил суд обязать опубликовать опровержение и взыскать с Чернышова и «СЭ» по 1 миллиону рублей с каждой стороны», – сообщил источник.