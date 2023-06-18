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    • Чернышов объяснил, почему Мостового не берут работать тренером

    Чернышов объяснил, почему Мостового не берут работать тренером

    Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о сложностях в поиске работы в России.

    – Почему в России трудно найти работу такому тренеру, как вы?

    – Я об этом тоже, конечно, задумывался. В России тренеры часто ходят по кругу – и в РПЛ, и в Первой лиге. Не успевают покинуть одну команду, как их тут же приглашают в другую. Мне кажется, многие руководители наших клубов боятся личностей. Вот Александр Кержаков – личность, Александр Мостовой – личность, я – личность, тот же Андрей Канчельскис. Мы – люди независимые, не потерпим вмешательства в свою работу, будем четко и строго отстаивать свои позиции. Руководители не хотят работать с такими людьми, слышать в свой адрес что-то не столь лестное, к чему они привыкли. Я же не соглашусь с их мнением, если оно неправильное. Поэтому да, не так просто получить работу в России.

    – У кого-то все же получается.

    – Безусловно. Валерию Карпину, например, удалось найти работу в России. Тоже харизматичный человек со своей позицией. Ему доверили команду, он попал в ту среду, где люди готовы считаться с его мнением. Карпину, можно сказать, повезло. Другим – нет.

    – Что говорить, если Анатолий Бышовец, тренер олимпийских чемпионов Сеула, оказался не востребован в российском футболе.

    – И Бышовец – человек сложный, большой профессионал, редко идущий на компромиссы. Работал после ухода из сборной только в «Томи» и в «Локомотиве». Почему его не звали? Вопрос к руководителям клубов. Быть личностью, с одной стороны, очень хорошо, с другой – непросто получить работу на родине, где ты живешь, где твои родные, где ты можешь разговаривать на своем родном языке. Это тоже факторы, которые сказываются на качестве работы тренера.

    • Последним местом работы Чернышова был сербский «Раднички» из Д2.
    • Канчельскис без работы с 2020 года, когда покинул «Навбахор» из Узбекистана.
    • Кержаков сейчас тренирует сербский «Спартак».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:48
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2891

      nemolod 15 минут назад

      На любой высокооплачиваемой работе всегда есть два основных требования - наличие
      опыта и способности быстро давать требуемый результат! И когда такой специалист (в том числе тренер) по максимуму начинает соответствовать этим требованиям (то есть команда становится сильнейшей и начинает постоянно побеждать) - тогда и начальство начинает с ним считаться,понимая что перед ними личность!

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      Рейтинг: +12739

      Вомбат 1 час назад

      Это он еще мягко сказал - многие. Не многие, а почти все начальники в России боятся личностей.

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      Рейтинг: +2127

      ScarlettOgusania 1 час назад

      "Руководители не хотят работать с такими людьми, слышать в свой адрес что-то не столь лестное, к чему они привыкли" - в РПЛ нужны лизоблюды и льстецы; жить в согласии с мнением боссов тяжело людям бескомпромиссным, Андрей именно об этом сказал...

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      Рейтинг: +24823

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вот это Андрей выдал правду жизни: вывернул наизнанку российский менталитет замешанный на коррупции. *****!

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      Рейтинг: +2127

      ScarlettOgusania > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      названные Чернышовым персонажи вряд ли найдут работу в РПЛ, и не из-за "коррупции" - у них отсутствуют новые идеи для прогресса российского футбола, для этого надо быть востребованным, постоянно иметь практику, быть в "теме", а не работать на срач-тв или других СМИ газпрём-медиа "говорящей головой" эксперта)

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