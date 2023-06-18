Чернышов объяснил, почему Мостового не берут работать тренером

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о сложностях в поиске работы в России.

– Почему в России трудно найти работу такому тренеру, как вы?

– Я об этом тоже, конечно, задумывался. В России тренеры часто ходят по кругу – и в РПЛ, и в Первой лиге. Не успевают покинуть одну команду, как их тут же приглашают в другую. Мне кажется, многие руководители наших клубов боятся личностей. Вот Александр Кержаков – личность, Александр Мостовой – личность, я – личность, тот же Андрей Канчельскис. Мы – люди независимые, не потерпим вмешательства в свою работу, будем четко и строго отстаивать свои позиции. Руководители не хотят работать с такими людьми, слышать в свой адрес что-то не столь лестное, к чему они привыкли. Я же не соглашусь с их мнением, если оно неправильное. Поэтому да, не так просто получить работу в России.

– У кого-то все же получается.

– Безусловно. Валерию Карпину, например, удалось найти работу в России. Тоже харизматичный человек со своей позицией. Ему доверили команду, он попал в ту среду, где люди готовы считаться с его мнением. Карпину, можно сказать, повезло. Другим – нет.

– Что говорить, если Анатолий Бышовец, тренер олимпийских чемпионов Сеула, оказался не востребован в российском футболе.

– И Бышовец – человек сложный, большой профессионал, редко идущий на компромиссы. Работал после ухода из сборной только в «Томи» и в «Локомотиве». Почему его не звали? Вопрос к руководителям клубов. Быть личностью, с одной стороны, очень хорошо, с другой – непросто получить работу на родине, где ты живешь, где твои родные, где ты можешь разговаривать на своем родном языке. Это тоже факторы, которые сказываются на качестве работы тренера.