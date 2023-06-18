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  • Чернышов объяснил, почему Мостового не берут работать тренером

Чернышов объяснил, почему Мостового не берут работать тренером

18 июня 2023, 17:48
7

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о сложностях в поиске работы в России.

– Почему в России трудно найти работу такому тренеру, как вы?

– Я об этом тоже, конечно, задумывался. В России тренеры часто ходят по кругу – и в РПЛ, и в Первой лиге. Не успевают покинуть одну команду, как их тут же приглашают в другую. Мне кажется, многие руководители наших клубов боятся личностей. Вот Александр Кержаков – личность, Александр Мостовой – личность, я – личность, тот же Андрей Канчельскис. Мы – люди независимые, не потерпим вмешательства в свою работу, будем четко и строго отстаивать свои позиции. Руководители не хотят работать с такими людьми, слышать в свой адрес что-то не столь лестное, к чему они привыкли. Я же не соглашусь с их мнением, если оно неправильное. Поэтому да, не так просто получить работу в России.

– У кого-то все же получается.

– Безусловно. Валерию Карпину, например, удалось найти работу в России. Тоже харизматичный человек со своей позицией. Ему доверили команду, он попал в ту среду, где люди готовы считаться с его мнением. Карпину, можно сказать, повезло. Другим – нет.

– Что говорить, если Анатолий Бышовец, тренер олимпийских чемпионов Сеула, оказался не востребован в российском футболе.

– И Бышовец – человек сложный, большой профессионал, редко идущий на компромиссы. Работал после ухода из сборной только в «Томи» и в «Локомотиве». Почему его не звали? Вопрос к руководителям клубов. Быть личностью, с одной стороны, очень хорошо, с другой – непросто получить работу на родине, где ты живешь, где твои родные, где ты можешь разговаривать на своем родном языке. Это тоже факторы, которые сказываются на качестве работы тренера.

  • Последним местом работы Чернышова был сербский «Раднички» из Д2.
  • Канчельскис без работы с 2020 года, когда покинул «Навбахор» из Узбекистана.
  • Кержаков сейчас тренирует сербский «Спартак».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Чернышов Андрей Мостовой Александр
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1687100334
Вот это Андрей выдал правду жизни: вывернул наизнанку российский менталитет замешанный на коррупции. *****!
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ScarlettOgusania
1687102169
"Руководители не хотят работать с такими людьми, слышать в свой адрес что-то не столь лестное, к чему они привыкли" - в РПЛ нужны лизоблюды и льстецы; жить в согласии с мнением боссов тяжело людям бескомпромиссным, Андрей именно об этом сказал...
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Вомбат
1687102936
Это он еще мягко сказал - многие. Не многие, а почти все начальники в России боятся личностей.
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nemolod
1687106108
На любой высокооплачиваемой работе всегда есть два основных требования - наличие опыта и способности быстро давать требуемый результат! И когда такой специалист (в том числе тренер) по максимуму начинает соответствовать этим требованиям (то есть команда становится сильнейшей и начинает постоянно побеждать) - тогда и начальство начинает с ним считаться,понимая что перед ними личность!
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Solist345345
1687107830
Увы, но это не только в рпл, не только в футболе и не только в России. На этом построено современное общество. Правда проблема именно этих перечисленных экспонатов совсем в другом.
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cska1948
1687109518
В одном советском фильме, Ирина Мирошниченко, играя роль руководителя предприятия произнесла фразу,которая созвучна с тем, что сказал Чернышов. Она сказала своему гл. инженеру: " Мне не нужны умные подчинённые. Я сама умная. Мне нужны ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ."
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