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Бывший тренер «Спартака» выступил против совмещения постов Карпиным

Вчера, 22:42

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о варианте совмещения Валерием Карпиным работы в сборной России и «Динамо».

«Я изначально против совмещений. Даже большие тренеры с этим не справлялись. Можно вспомнить Олега Ивановича Романцева, Валерия Георгиевича Газзаева.

Я в один момент оказался в «Спартаке» и продолжил работать в молодежной сборной. Это невероятно тяжелый груз. Я думаю, если у Карпина есть возможность возглавить такой серьезный клуб, как «Динамо», то стоит оставить пост главного тренера сборной России.

Но нужно учитывать сегодняшние реалии, когда национальная команда не играет отборочные матчи к чемпионату мира и Европы, а когда это все нормализуется, мы не знаем. Есть товарищеские матчи, которые не вызывают такой большой нагрузки, но тренер приезжает в расположение сборной на 7-10 дней, оставляет клуб.

Мое мнение, если Карпин возглавит московское «Динамо», я бы хотел, чтобы он оставил пост тренера национальной сборной», – сказал Чернышов.

  • Ранее президент РФС Александр Дюков сообщил, что главный тренер сборной России Карпин получил разрешение совмещать две должности.
  • Ожидается, что Карпин будет назначен главным тренером «Динамо» после 10 июня.
  • Карпин был главным тренером «Ростова» с 10 марта 2022 года по 25 февраля 2025 года одновременно с работой в сборной России.
  • Чернышов был главным тренером «Спартака» в 2003 году. Он возглавлял молодежную сборную России в 2002–2005 годах.

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Источник: «Спорт день за днём»
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига Россия Динамо Чернышов Андрей Карпин Валерий
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