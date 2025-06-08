Бывший тренер «Спартака» выступил против совмещения постов Карпиным

Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о варианте совмещения Валерием Карпиным работы в сборной России и «Динамо».

«Я изначально против совмещений. Даже большие тренеры с этим не справлялись. Можно вспомнить Олега Ивановича Романцева, Валерия Георгиевича Газзаева.

Я в один момент оказался в «Спартаке» и продолжил работать в молодежной сборной. Это невероятно тяжелый груз. Я думаю, если у Карпина есть возможность возглавить такой серьезный клуб, как «Динамо», то стоит оставить пост главного тренера сборной России.

Но нужно учитывать сегодняшние реалии, когда национальная команда не играет отборочные матчи к чемпионату мира и Европы, а когда это все нормализуется, мы не знаем. Есть товарищеские матчи, которые не вызывают такой большой нагрузки, но тренер приезжает в расположение сборной на 7-10 дней, оставляет клуб.

Мое мнение, если Карпин возглавит московское «Динамо», я бы хотел, чтобы он оставил пост тренера национальной сборной», – сказал Чернышов.