Павлюченко пообещал «набить морду» экс-тренеру «Спартака»

Экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал об угрозах от нападающего Романа Павлюченко

– Первые грабли, на которые вы наступили в «Спартаке» в 2003-м?

– Поначалу-то шло неплохо. Доверие полное. Потом началась грязь. Агенты около Червиченко и прочее... Закончилось сами знаете чем.

– С игроками ладили?

– Пока там работал, со всеми были хорошие отношения. Когда ушел – меня сделали виноватым. Наверное, им тоже говорили: «Валите на Чернышова, чтобы самим не подставляться». Они и выступали. Как Павлюченко, например.

– А что он сказал?

– Если меня где-то встретит – морду набьет. До такого доходило!

– Титов жестко о вас отзывался.

– Ну, тут как раз все понятно. Егора на год дисквалифицировали! Пропустил сезон в самом расцвете. Титову указали: «Вот кто виноват». Как он будет ко мне относиться? Я бы на его месте тоже говорил: «Это подонок»...

– Титова и Павлюченко позже встречали?

– Нигде и никогда.