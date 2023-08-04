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    Павлюченко пообещал «набить морду» экс-тренеру «Спартака»

    Экс-главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов рассказал об угрозах от нападающего Романа Павлюченко

    – Первые грабли, на которые вы наступили в «Спартаке» в 2003-м?

    – Поначалу-то шло неплохо. Доверие полное. Потом началась грязь. Агенты около Червиченко и прочее... Закончилось сами знаете чем.

    – С игроками ладили?

    – Пока там работал, со всеми были хорошие отношения. Когда ушел – меня сделали виноватым. Наверное, им тоже говорили: «Валите на Чернышова, чтобы самим не подставляться». Они и выступали. Как Павлюченко, например.

    – А что он сказал?

    – Если меня где-то встретит – морду набьет. До такого доходило!

    – Титов жестко о вас отзывался.

    – Ну, тут как раз все понятно. Егора на год дисквалифицировали! Пропустил сезон в самом расцвете. Титову указали: «Вот кто виноват». Как он будет ко мне относиться? Я бы на его месте тоже говорил: «Это подонок»...

    – Титова и Павлюченко позже встречали?

    – Нигде и никогда.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2023 10:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4588

      Иван Петров 1986 4 августа, 15:31

      Было бы хорошо если бы встретились. Квартир по европе поменьше бы было.

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      Рейтинг: +1825

      Таврида 4 августа, 11:13

      Встретил как-то Павлюченко с Титовым, бегают с бейсбольными битами и у каждого встречного спрашивают: "падонка Чернышова не видели?!"

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