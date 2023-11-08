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    • Клуб индийской второй лиги выразил готовность сыграть со сборной России

    Клуб индийской второй лиги выразил готовность сыграть со сборной России

    Главный тренер индийского клуба «Мохаммедан» (Д2) Андрей Чернышов не против сыграть со сборной России.

    «Надеюсь, что у сборной России не будет возникать проблем с поиском соперника на товарищеские игры. Если нужно, то «Мохаммедан» готов подставить плечо. С удовольствием сыграем со сборной Россией, это огромная честь.

    У нас уже был опыт, кстати. Два года назад сборная Индии выбрала нас спарринг-партнeром. Пока у нас не случилось удаления, счeт был 0:0. Смотрелись неплохо, но в итоге проиграли 0:2. Нам бы было приятно и за честь сыграть со сборной России, но, надеюсь, до этого не дойдeт», – сказал Чернышов.

    • Чернышов в 2003 году тренировал «Спартак».
    • Россия 20 ноября примет Кубу в Волгограде.
    • Россияне отстранены от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

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    Источник: Legalbet

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    08.11.2023 20:36
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +1797

      Айболид 8 ноября, 22:15

      Подобные "новости" спецом для нового кореша "промкваса" здесь выкидывают .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3138

      Play 8 ноября, 21:59

      Хах, уже индусы троллят. Верным курсом идём

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6175

      Дядя Серёжа > Play 9 ноября, 08:47

      Махараджа Чернышов?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1483

      Lilipyt 8 ноября, 21:09

      Проблем с поиском соперников нет, но и странно будет смотреться если сборная будет играть против иностранного клуба.

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      Рейтинг: +87

      googlechromovvkontakte 8 ноября, 20:52

      у сборной России не будет возникать проблем с поиском соперника на товарищеские игры. Если нужно, то «Мохаммедан» готов подставить плечо======
      Это дно ? Или дно будет когда сборная пингвинов Антарктиды наслышавшись о проблемах сборной России с поиском соперника на товарищеские игры решит подставить плечо, ну или крыло ?

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