Клуб индийской второй лиги выразил готовность сыграть со сборной России

Главный тренер индийского клуба «Мохаммедан» (Д2) Андрей Чернышов не против сыграть со сборной России.

«Надеюсь, что у сборной России не будет возникать проблем с поиском соперника на товарищеские игры. Если нужно, то «Мохаммедан» готов подставить плечо. С удовольствием сыграем со сборной Россией, это огромная честь.

У нас уже был опыт, кстати. Два года назад сборная Индии выбрала нас спарринг-партнeром. Пока у нас не случилось удаления, счeт был 0:0. Смотрелись неплохо, но в итоге проиграли 0:2. Нам бы было приятно и за честь сыграть со сборной России, но, надеюсь, до этого не дойдeт», – сказал Чернышов.