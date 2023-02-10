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Андрей Чернышов
Материалы
Андрей Чернышов - материалы
Россия
7 января 1968 (58)
Тренер
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Новости
Публикации
Как дела у Карреры, Якина, Аленичева и остальных тренеров «Спартака» в XXI веке
У Тедеско уже есть трофей и должность в топ-сборной.
10.02.2023 13:42
Как поработать в 10 странах, но стать лишним в России. Рассказывает Андрей Чернышов – тренер с приключениями в Индии, Кувейте и другой экзотике
От религиозной полиции в Саудовской Аравии до пенсии в Германии.
27.01.2022 11:25
«Зачем троих удалять, когда можно в начале пенальти нарисовать». О чем писали в твиттер на этой неделе
Вилков и странный пенальти, Навальный и «Зенит-Арена», Моуринью и Чернышов − в нашей традиционной рубрике.
29.04.2017 15:00
5
«Аршавина, Денисова и Быстрова почти купили в «Спартак» за 2 миллиона». Что мы узнали из интервью Червиченко
Бывший президент «Спартака» дал большое интервью «Матч ТВ», в котором рассказал, как служил в Чечне, жалел о вложении денег в клуб, едва не продал в «Лион» Баранова и Титова и готов был задешево купить будущих звезд «Зенита». Краткий пересказ от «Бомбардира».
25.10.2016 16:30
8
Выиграл Кубок – покинул клуб. Как увольняли тренеров в «Спартаке»
Аленичев ушел после позорного поражения в еврокубке, других тренеров выставляли за не менее громкие неудачи, но кому-то удавалось завершить карьеру в «Спартаке» на самом пике. «Бомбардир» вспоминает, как это происходило.
05.08.2016 18:41
6
Главные новости
«Бесполезное сухое полено»: Губерниев прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:16
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Фаны «Галатасарая» изобразили Батракова советским маршалом на фоне Кремля
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