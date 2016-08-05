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  • Выиграл Кубок – покинул клуб. Как увольняли тренеров в «Спартаке»

Выиграл Кубок – покинул клуб. Как увольняли тренеров в «Спартаке»

После позорных поражений в еврокубках

Станислав Черчесов, Дмитрий Аленичев

Про Аленичева вы и так все знаете, а Черчесова выгнали восемь лет назад после оглушительного поражения на предварительном этапе Лиги чемпионов от заклятого врага в лице киевского «Динамо» – 1:4. За месяц до этого «Спартак» еще и сгорел 1:5 в матче с ЦСКА.

После унизительных поражений от «Динамо»

Унаи Эмери, Микаэль Лаудруп

Баску тоже досталось от принципиальных спартаковских соперников, правда, 0:5 в Санкт-Петербурге посчитали за дикое недоразумение, но потом команда по разным причинам начала разваливаться изнутри, а у Эмери не получилось ее объединить. Последней каплей стали 1:5 от «Динамо» – в этом матче отдельные игроки на поле вообще не просыпались.

За три года до этого из «Спартака» выгнали Микаэля Лаудрупа, команда которого была разгромлена в четвертьфинале Кубка России все тем же московским «Динамо». Спартаковцы тогда потеряли шансы на выступление в еврокубках, а главным тренером в клубе стал Валерий Карпин.

После матчей с «Москвой»

Александр Старков, Владимир Федотов

Обоих выставили вон после матчей с одним и тем же клубом, который вообще всегда доставлял «Спартаку» массу проблем. В 2006-м команда Старкова вела 3:0 по ходу матча, но умудрились пропустить три мяча, после чего латвийского специалиста на фоне скандала с Аленичевым отправили в отставку. Спустя год симпатичная команда Федотова угодила в длительную серию без побед, а безвольная игра с «Москвой» (0:2) стала последней каплей.

В паузу на матчи сборных

Андрей Чернышов

Осенью-2003 уже набирал обороты допинговый скандал, о котором тогда еще никто не знал, и Чернышова терпеть в клубе уже не стали, тем более что игра команды оставляла желать лучшего, а «Спартак» катился по турнирной таблице все ниже и ниже. Принял тогда спартаковцев и.о. главного тренера Владимир Федотов, с которым клубу хотя бы удалось выйти в весеннюю стадию еврокубков.

После промежуточной победы в чемпионате

Невио Скала

Тогда в 2004-м «Спартак» еле-еле держался в первой десятке, а знаменитый итальянец, отработавший две трети сезона, так толком ничего команде и не дал. Но перед увольнением красно-белые все же провели классный матч против будущих бронзовых медалистов – «Крыльев Советов», обыграв их со счетом 3:1. Александр Самедов тогда, кстати, забил лучший гол сезона и побежал разделить радость как раз с Невио Скалой.

По окончании сезона

Валерий Карпин, Дмитрий Гунько, Мурат Якин

В 2012-м Карпин добрался со «Спартаком» до серебряных медалей, едва не завершив карьеру Слуцкого в ЦСКА, но был заменен на Эмери, с чем не мог смириться и на посту генерального директора. Двумя годами позже Карпина убрали уже посреди сезона после трех невнятных матчей после зимней паузы, а сменивший его Гунько не смог удержаться даже в еврокубковой зоне. Тому на смену пришел Мурат Якин, но и под его руководством за целый сезон команда не выполнила задачу.

После завоевания трофея

Георгий Ярцев, Олег Романцев

Это и есть два самых успешных тренера «Спартака» в российской истории – первый стал триумфатором чемпионата России-1996 с молодыми футболистами, а второй, помимо множества золотых медалей напоследок завоевал Кубок России 15 июня 2003 года. Тот самый трофей, со времен которого «Спартак» больше не выиграл ничего.

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак Черчесов Станислав Лаудруп Микаэль Эмери Унаи Романцев Олег Ярцев Георгий Скала Невио Старков Александр Чернышов Андрей Гунько Дмитрий Карпин Валерий Якин Мурат Аленичев Дмитрий Федотов Владимир Г.
Комментарии (6)
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mihail1980
1470412553
пора аленичева гнать
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Виталий1
1470427931
Прямо какое-то кладбище тренерских карьер.
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никита голоян
1470464540
команда клоун,но Кубань все равно на первом месте)))))среди клоунов))
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vladimir-7
1470498813
Романцева нужно вернуть.
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kudrin
1470511617
Сто лет Вам проклятий , кроваво-красные !!!
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