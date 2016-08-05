Выиграл Кубок – покинул клуб. Как увольняли тренеров в «Спартаке»

После позорных поражений в еврокубках

Станислав Черчесов, Дмитрий Аленичев

Про Аленичева вы и так все знаете, а Черчесова выгнали восемь лет назад после оглушительного поражения на предварительном этапе Лиги чемпионов от заклятого врага в лице киевского «Динамо» – 1:4. За месяц до этого «Спартак» еще и сгорел 1:5 в матче с ЦСКА.

После унизительных поражений от «Динамо»

Унаи Эмери, Микаэль Лаудруп

Баску тоже досталось от принципиальных спартаковских соперников, правда, 0:5 в Санкт-Петербурге посчитали за дикое недоразумение, но потом команда по разным причинам начала разваливаться изнутри, а у Эмери не получилось ее объединить. Последней каплей стали 1:5 от «Динамо» – в этом матче отдельные игроки на поле вообще не просыпались.

За три года до этого из «Спартака» выгнали Микаэля Лаудрупа, команда которого была разгромлена в четвертьфинале Кубка России все тем же московским «Динамо». Спартаковцы тогда потеряли шансы на выступление в еврокубках, а главным тренером в клубе стал Валерий Карпин.

После матчей с «Москвой»

Александр Старков, Владимир Федотов

Обоих выставили вон после матчей с одним и тем же клубом, который вообще всегда доставлял «Спартаку» массу проблем. В 2006-м команда Старкова вела 3:0 по ходу матча, но умудрились пропустить три мяча, после чего латвийского специалиста на фоне скандала с Аленичевым отправили в отставку. Спустя год симпатичная команда Федотова угодила в длительную серию без побед, а безвольная игра с «Москвой» (0:2) стала последней каплей.

В паузу на матчи сборных

Андрей Чернышов

Осенью-2003 уже набирал обороты допинговый скандал, о котором тогда еще никто не знал, и Чернышова терпеть в клубе уже не стали, тем более что игра команды оставляла желать лучшего, а «Спартак» катился по турнирной таблице все ниже и ниже. Принял тогда спартаковцев и.о. главного тренера Владимир Федотов, с которым клубу хотя бы удалось выйти в весеннюю стадию еврокубков.

После промежуточной победы в чемпионате

Невио Скала

Тогда в 2004-м «Спартак» еле-еле держался в первой десятке, а знаменитый итальянец, отработавший две трети сезона, так толком ничего команде и не дал. Но перед увольнением красно-белые все же провели классный матч против будущих бронзовых медалистов – «Крыльев Советов», обыграв их со счетом 3:1. Александр Самедов тогда, кстати, забил лучший гол сезона и побежал разделить радость как раз с Невио Скалой.

По окончании сезона

Валерий Карпин, Дмитрий Гунько, Мурат Якин

В 2012-м Карпин добрался со «Спартаком» до серебряных медалей, едва не завершив карьеру Слуцкого в ЦСКА, но был заменен на Эмери, с чем не мог смириться и на посту генерального директора. Двумя годами позже Карпина убрали уже посреди сезона после трех невнятных матчей после зимней паузы, а сменивший его Гунько не смог удержаться даже в еврокубковой зоне. Тому на смену пришел Мурат Якин, но и под его руководством за целый сезон команда не выполнила задачу.

После завоевания трофея

Георгий Ярцев, Олег Романцев

Это и есть два самых успешных тренера «Спартака» в российской истории – первый стал триумфатором чемпионата России-1996 с молодыми футболистами, а второй, помимо множества золотых медалей напоследок завоевал Кубок России 15 июня 2003 года. Тот самый трофей, со времен которого «Спартак» больше не выиграл ничего.

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