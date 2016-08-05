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    Паршивлюк: «С Аленичевым у меня были натянутые отношения»

    Защитник «Спартака» Сергей Паршивлюк прокомментировал уход главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева из московского клуба.

    «Были ли натянутые отношения с Аленичевым? Да, потому надеюсь, что придет новый наставник и будет смотреть на некоторые вещи по-другому. Сейчас не вижу смысла оценивать работу Аленичева по горячим следам. Однако за любого тренера лучше всего говорят результаты», – отметил Паршивлюк.

    Напомним, что Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015 года. Под его руководством красно-белые заняли пятое место в прошлом сезоне чемпионата России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.08.2016 18:36
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +536

      dolf666 8 августа 2016, 16:42

      всё логично. Аленичев ведь его на трансфер выставил по делу. вот и раскукарекался теперь) правильная поговорка есть - "хорошего человека Сергеем не назовут"!

      -1
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      Рейтинг: +10

      Yurik96 6 августа 2016, 11:19

      Начни с себя Сега Паршивлюк,а потом тренера критикуй...Он(Д.А.) хоть до тренера дорос,а ты игрок -посредственный....

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 6 августа 2016, 01:22

      Ну, началось, ещё Аленичева и след не успел остыть...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 6 августа 2016, 00:25

      Фу-у-у..., как нехорошо пахнет. Господин паршивЛЮК решил прославиться...

      1
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 5 августа 2016, 22:10

      что-то это напоминает. только он не назвал его тренеришкой

      2
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 5 августа 2016, 22:08

      некрасиво однако

      2
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 5 августа 2016, 21:46

      Красавец! Тренер ушел и давай его говном поливать!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 августа 2016, 21:35

      Да ты сам то игрок то никакой.-а еще вякает что то.

      2
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      Рейтинг: +17

      Кукурудз 5 августа 2016, 20:48

      Спам-2 более достойная команда

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2250

      kvm 5 августа 2016, 20:36

      гниль полезла...

      3
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