Паршивлюк: «С Аленичевым у меня были натянутые отношения»

Защитник «Спартака» Сергей Паршивлюк прокомментировал уход главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева из московского клуба.

«Были ли натянутые отношения с Аленичевым? Да, потому надеюсь, что придет новый наставник и будет смотреть на некоторые вещи по-другому. Сейчас не вижу смысла оценивать работу Аленичева по горячим следам. Однако за любого тренера лучше всего говорят результаты», – отметил Паршивлюк.

Напомним, что Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015 года. Под его руководством красно-белые заняли пятое место в прошлом сезоне чемпионата России.