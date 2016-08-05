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Паршивлюк: «С Аленичевым у меня были натянутые отношения»

5 августа 2016, 18:36
24

Защитник «Спартака» Сергей Паршивлюк прокомментировал уход главного тренера красно-белых Дмитрия Аленичева из московского клуба.

«Были ли натянутые отношения с Аленичевым? Да, потому надеюсь, что придет новый наставник и будет смотреть на некоторые вещи по-другому. Сейчас не вижу смысла оценивать работу Аленичева по горячим следам. Однако за любого тренера лучше всего говорят результаты», – отметил Паршивлюк.

Напомним, что Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015 года. Под его руководством красно-белые заняли пятое место в прошлом сезоне чемпионата России.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Паршивлюк Сергей Аленичев Дмитрий
Комментарии (24)
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kimi2005
1470411643
Да ладно-помнится один тут про тренеришку говорил-так где тренеришка и где бревно?
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1bear
1470411700
...ты-же 2-й Спартак хорошо усилил... ...играй дальше в ФНЛ-глядишь и заметит кто-нибудь... ...а 1-й спартачок скоро к вам присоединится(((
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Ден 781
1470411939
Пошла грязь
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кошмарик
1470411996
спрашивал Алень с тебя,бревна, вот и не нравился
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alp
1470412022
а когда аленичев был тренером, то сидел и язык свой в жопе держал.... опять же - в этом весь спам.. у нас вот, например, все открыто -например, дениSoв, ионов ну и так далее
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Клим Чугункин.
1470412111
А кто кого натягивал???
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Ice van Reed
1470412714
Когда в команде игроки которые вместо поддержки тренеру после увольнения начинают петь какой он негодяй, проблема не в тренере, а в игроках если в команде раздолбаи то о каких результатах может идти речь?!
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FanatSerj
1470412821
Наши игроки ну это писец полный, это поколение надо полностью расстрелять, оставить только совсем молодых, чтобы они как раз свидетелями этому были. У всех о себе мнение будто они Месси, Роналды, Ибрагимовичи, вот только тренера у нас кАзлы не дают им раскрыться.
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ivanthebest
1470414740
А этому гандону первым же делом пинка под зад дать. Не успел тренер уйти, а уже понеслась. Таких упырей нужно сразу выгонять, не можешь выиграть место в основе, лучше тренируйся, а не п.зди о конфликте с тренером, когда тот уходит...
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Добрый Бобер
1470417786
Вот он - один из плодов Федуна.
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