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    «Спартак» объявил об уходе Аленичева, руководить командой будет Каррера

    «Спартак» объявил об уходе Дмитрия Аленичева с поста главного тренера команды. Сообщается, что российский специалист принял решение завершить работу в московском клубе после вылета из Лиги Европы. Совет директоров красно-белых сегодня удовлетворил желание тренера.

    До назначения нового главного тренера руководить командой будет Массимо Каррера.

    Напомним, что Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015 года. Под его руководством красно-белые заняли пятое место в прошлом сезоне чемпионата России.

    Источник: ФК «Спартак»

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    05.08.2016 17:45
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    Комментарии119
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      Рейтинг: +208

      Kurp 6 августа 2016, 19:14

      Пока не уйдет Федун, толку не будет

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 августа 2016, 09:12

      ну как то неожиданно быстро

      1
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    • ...
      Рейтинг: +164

      kimi2005 6 августа 2016, 09:11

      Говорят что вроде с Бердыевым договорились

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 6 августа 2016, 09:05

      Дайти Спартаку выиграть этот ябучий кубок, пусть федун наконец свалит из Спартака! ((

      2
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      Рейтинг: +759

      sevsor 6 августа 2016, 09:03

      Конечно печально, что "Спартак" несколько лет не может найти свою игру. Вроде и тренеры были квалифицированные, и Якин, и Э.Унаи (этот после "Спартака" кубок ЛЕ выиграл, приглашён в ПСЖ), и игроки приглашались приличные, но..."как друзья вы не садитесь"...А ведь без "Спартака" наш футбол стал беднее. (я не болельшик "Спартака")

      1
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      Рейтинг: +663

      88serega88 > sevsor 6 августа 2016, 11:09

      отлично сказал я тоже как то не очень к ним))))))))))) да вообще срать хотелось, но конкурент достойный в чемпионате пропал!!!

      1
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      Рейтинг: +1642

      Benifacto > sevsor 8 августа 2016, 16:50

      ты хотел сказать Эмери, ккоторый 3 раза подряд ЛЕ взял!

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      Рейтинг: -101

      polyshuk23 6 августа 2016, 08:56

      ваше место в фнл ,а затем до торпедонов доиграете до 2 лиги :))

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      Рейтинг: +7991

      nik55 6 августа 2016, 08:37

      очень жаль что не дали возможность пройти весь сезон

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      Рейтинг: +124

      marshal9 6 августа 2016, 08:36

      какойто бред

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      Рейтинг: +891

      bolela_16 6 августа 2016, 08:09

      Вперед за Кубанью...

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      Рейтинг: +7776

      BarStep 6 августа 2016, 07:10

      Кто бы не рассматривался на главного в Спам - должен понимать, что это max на год. И кто же этот безумец?

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