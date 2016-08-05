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  • «Спартак» объявил об уходе Аленичева, руководить командой будет Каррера

«Спартак» объявил об уходе Аленичева, руководить командой будет Каррера

5 августа 2016, 17:45
123

«Спартак» объявил об уходе Дмитрия Аленичева с поста главного тренера команды. Сообщается, что российский специалист принял решение завершить работу в московском клубе после вылета из Лиги Европы. Совет директоров красно-белых сегодня удовлетворил желание тренера.

До назначения нового главного тренера руководить командой будет Массимо Каррера.

Напомним, что Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015 года. Под его руководством красно-белые заняли пятое место в прошлом сезоне чемпионата России.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Аленичев Дмитрий Каррера Массимо
Комментарии (123)
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Ден 781
1470408405
Ой дурачьё
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Romio-xxx
1470408439
Федун-дебил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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alexidj
1470409525
ну вот нафига!!! Опять же будет то же самое...................ждем значит Бердыева........
Ответить
gennadiy
1470410363
Это вам за Динамо,что в ФНЛ нам помогли свалиться.Правило бумеранга хорошо сработало...
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gore88
1470414723
Ну идиоты!!!!!!!!!!!!!! Он готовил команду к сезону и в самом начале его уволили из-за одного матча!!!!! Что за тупые руководят клубом??? На что они рассчитывают????
Ответить
REDWHITE_
1470415381
Слава Богу!
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ilichkadr
1470416840
Обращаюсь к болельщикам Спартака! Мне 60 лет, никогда не болел за Спартак. Верните Аленичева, приложите максимум усилий. Порядочные люди нынче должны быть в цене. Каждый последующий тренер всегда был хуже предыдущего. Не срамите славные футбольные традиции. Я верю в болельщиков!!!!!!!!!!!!!!! Кто такие совет директоров? Ответ:Денежные мешки, которым по фиг футбол....Главное поиметь! Ни каких проклятий здесь нет, есть только бизнес политрука Федуна..............
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vladimir-7
1470417298
Зря уволили Аленичева, надо было дать ему поработать. Конечно он по характеру, наверное, очень мягкий человек. А, работа у него вроде пошла, да и по одной игре судить нельзя. Нужен свой тренер, а не какой- то там капризный туркмен Бердыр. В Спартаке есть своя школа.
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stop
1470417433
Руководить командой - сильно сказано !!! Где команда ?
Ответить
fakel-vrn
1470418623
аленичев - слуцкому: "мы говно")
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