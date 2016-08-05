«Спартак» объявил об уходе Аленичева, руководить командой будет Каррера

«Спартак» объявил об уходе Дмитрия Аленичева с поста главного тренера команды. Сообщается, что российский специалист принял решение завершить работу в московском клубе после вылета из Лиги Европы. Совет директоров красно-белых сегодня удовлетворил желание тренера.

До назначения нового главного тренера руководить командой будет Массимо Каррера.

Напомним, что Аленичев возглавлял «Спартак» с июня 2015 года. Под его руководством красно-белые заняли пятое место в прошлом сезоне чемпионата России.