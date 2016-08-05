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    Червиченко: «Будь моя воля, уволил бы Аленичева еще в прошлом году

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал уход из московской команды главного тренера Дмитрия Аленичева.

    «Стоило ли дать Аленичеву еще поработать? Куда ж еще? Это решение лучше для всех: и для «Спартака», и для Аленичева. Нельзя трястись от страха быть уволенным и руководить такой командой, как «Спартак». Нужно быть смелым и дерзким, чтобы работать с таким клубом. Вчера матч против АЕКа доказал, что таких качеств нет ни у тренера, ни у команды. Так что руководство сделало правильный выбор.

    Если бы я принимал решение, то уволил бы Аленичева еще в прошлом году. Думаю, Каррера – это на ближайшие несколько дней, а потом у «Спартака» будет новый тренер. У меня есть предположения, кто станет им, но я пока воздержусь. Аленичев не может обыграть дворовую команду из Ларнаки. А есть тренеры, которые в это время обыгрывали «Андерлехт».

    Если возьмут правильного тренера, то «Спартак» будет таким, каким был 10-15 лет назад. Правильный тренер – не только футбольные качества, нужно еще и всех устраивать и жить со всеми в единстве», – сказал Червиченко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.08.2016 18:54
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +3928

      Kollljan 6 августа 2016, 07:17

      Если Бердыев сейчас возьмет и бросит Ростов, то сразу из уважаемого человека он превратится в ЧМО !!!!

      0
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      Рейтинг: +2250

      kvm 5 августа 2016, 22:17

      Будь моя воля, сдал бы Червя на сало хохлам

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 августа 2016, 20:46

      Курбан Бекиевич не имеет морального права бросать сейчас Ростов.Надо в Европе завершить дела.И брать Спартак-опасно для прекрасной репутации.Надо,сначала,выловить злого колдуна,наведшего порчу на Спартак и хорошенько отпиздить его угловым флагом.

      1
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      Рейтинг: +34

      propter 5 августа 2016, 20:36

      Не тебе, Червяк, попой тарахтеть! Именно с твоего "царствования" и начался закат Спартака. Упыри, бл@дь!

      1
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      Рейтинг: +107

      nikita08 5 августа 2016, 19:41

      хрюша достал с советами.

      0
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      Рейтинг: +231

      yanedo 5 августа 2016, 19:23

      НОВЫЙ ТРЕНЕР ЭТИМ УБОГИМ ИГРОЧИШКАМ НЕ ПОМОЖЕТ ТАМ ЕЩЁ ПОЛ КОМАНДЫ УВОЛИТЬ НАДО

      2
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      Рейтинг: +155

      Nagay 5 августа 2016, 19:22

      как же ты надоел уже

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 5 августа 2016, 19:11

      Намёк на Бердыева

      0
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      Рейтинг: +862

      Jack24 5 августа 2016, 19:02

      Ты, жирный урод, и начал разваливать Спартак, Федун, такой же дебил, твой приемник

      2
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 5 августа 2016, 18:58

      Ща Червяка топтать будут свидомые Пищевики,хотя и сами знают,что он прав-прав-прав!!!

      1
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