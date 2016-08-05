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    Федун, Аленичев или Промес. Кто виноват в упадке «Спартака»?


    3
    Голосов: 8
    05.08.2016 14:30
    Извечный вопрос, который давно надоел спартаковским фанатам, но все равно обсуждается ровно каждый год. А как считаете вы?

    Владелец?

    Не так давно Леонид Федун с гордостью сообщил об открытии роскошного спартаковского музея на его стадионе. Музей оценили, кто-то даже назвал его лучшим в Европе. Сколько трофеев поставил туда сам Федун – все тактично умолчали. Вроде бы не к месту этот вопрос. Как и всякий другой, когда дело касается «Спартака» и при этом не хочется впасть в немилость к боссу.

    Однако же Федун построил «Спартаку» стадион и академию. Люди, которые постоянно об этом напоминают, немного похожи на жертв стокгольмского синдрома, потому что эти «аргументы» совершенно не работают. Многим ясно, что без ЧМ-2018 в России никакого бы стадиона «Спартак» не увидел до сих пор (закладка камня вообще состоялось 10 лет назад, а уж сколько было обещаний за этот период), а то, что у самого Федуна вместе с возведением арены преследуются совершенно другие цели – говорится открытым текстом уже давным-давно. Проект «Тушино-2018» это не только стадион, но и коммерческая и жилая недвижимость, и все это вполне способно покрыть все расходы Федуна, может быть, и за весь период его пребывания в «Спартаке». Что касается академии, то сколько сейчас спартаковских воспитанников в основе и подоснове клуба – нетрудно посчитать самим. И заодно рассчитать эффективность, а потом вспомнить, за какие деньги свою молодежь продает, например, «Бенфика» (и не копеечных южноамериканцев, а именно воспитанников).

    В общем, бизнес, ничего личного. Правда, к футболу, победам, титулам, гордости за клуб это не имеет совершенно никакого отношения в случае с Федуном. И «сперва добейся сам» – это единственный «аргумент» защитников спартаковского владельца, который тоже выглядит смешно.

    Совет директоров?

    Об этих солидных мужчинах, пожалуй, долго вести речь не стоит. Доверившись раз Валерию Карпину, люди уже никак не могут остановиться и наиграться в приглашение легенд, надеясь, что уж сейчас-то точно «прокатит». С Карпиным возились долго, но потом было решено попробовать Эмери. Игрушку, впрочем, быстро выкинули, не решаясь даже разбираться в причинах неудач, после чего Унаи три года подряд целовал кубок Лиги Европы, что никому и никогда после него не удастся сделать, а «Спартак» сыграл за это время четыре матча в еврокубках и все – ужасно, дважды попросту обгадившись на всю Европу. Как сюда попал Мурат Якин, опять же, непонятно, но Дмитрий Аленичев, не пойми по каким причинам, заслужил второй сезон, а швейцарец – нет. В принципе, теперь можно дать потренировать Каррере, а затем назначить Бушманова. Чтоб уж антилогика работала и дальше. Нет четкой стратегии, о каком конечном успехе тогда речь?

    Генеральный директор?

    Фигура Сергея Родионова на таком ответственном посту до сих пор вызывает недоумение. Нападающим он был отменным, тренером трудился на совесть, но теперь отвечает за весь клуб сразу без необходимого для этого опыта. При этом в составе остается масса проблемных позиций, как это было и перед прошлым сезоном, вокруг «Спартака», как обычно, роится множество слухов, которым нет опровержений, сезон начался, а новые контракты с Промесом и Боккетти так до сих пор и не подписаны, четких ответов на прямые вопросы, например, об уходе проработавшего десять лет спортивным директором Дмитрия Попова, по-прежнему нет. И так далее. Впрочем, касаемо Родионова, проблему следует рассматривать, пожалуй, в связке с тренерским штабом, который и был им приглашен.

    Тренерский штаб?

    Ясно, что после вчерашнего ужаса гнев в адрес Дмитрия Аленичева стал всепоглощающим. Извинения тут уже особо не работают – кому вообще до них есть дело и кто может их принять после вылета от команды с Кипра? Фраза «не достучался до игроков» после таких матчей может вызвать лишь приступ бешенства. Почему же тогда неспособный «достучаться» тренер до сих пор еще в команде?

    Пару дней назад Аленичев рассказывал, что Массимо Каррера занимается защитниками, Егор Титов – атакой, а он, Аленичев, все подытоживает. К Каррере вообще рано предъявлять какие-то претензии, но атакующие действия с прошлого сезона не изменились – никакой четкости, и все построено на индивидуальном мастерстве и игре в стиле «как придется». Критиковать Эмери и Якина через Twitter и в прессе было, естественно, куда проще, чем выстроить игру в атаке, чтобы каждый знал свои функции. Впрочем, об этом слишком много говорилось в прошлом сезоне и измениться с тех пор ничего, конечно, не могло. И нынешний тренерский штаб абсолютно не соответствует уровню команды «Спартак», какой ее знают болельщики хотя бы даже с 5-10-летним стажем.

    Игроки?

    Проще всего после такого кошмара накинуть на футболистов традиционные обвинения в нежелании и бесхарактерности, напомнить о славном прошлом клуба, за который они играют и затем с удовольствием запрыгнуть к ним в карман с деньгами. Только абсолютно не верится в то, что людям, ничего не выигравшим за свою карьеру, гигантские контракты сумели перекрыть чувство стыда. Переживают они похлеще многих (вы можете в это не верить, но так есть на самом деле), но, прежде всего, от безнадежности, потому что сами видят, в каком бардаке находится команда, кто их тренирует. Ни о каком прогрессе и речи не идет.

    Можно опять потоптаться на костях нелюбимого всеми Дмитрия Комбарова, ведь он единственный поучаствовал в трех адских матчах с «Легией», «Санкт-Галленом» и АЕКом, но где он вчера недобежал или недоработал? Все ошибки – либо от уровня, либо от нервов, к которым уже приучена неуверенная в себе команда, и вопрос психологии здесь ключевой. Многие хотели буквально растерзать вчера Промеса, который запорол кучу атак, но не все хотят понять, что все это происходило от желания сделать все самому, потому что остальные либо не могут, либо их не научили, либо они не понимают, что нужно делать, именно поэтому все сбилось на «отстаньте, уйдите, отвалите, дайте мяч, я сам», что иногда срабатывало в прошлом сезоне. Нужно понимать, что без этого Промеса никаких еврокубков вообще бы не было, и «Спартак» уцепился бы разве что за десятку. Притом что уровень этих футболистов совсем не такой аховый, чтобы проигрывать АЕКу. Позавчера команда с Кудряшовым, Терентьевым, Полозом и Гацканом тактически просто уничтожила гораздо более сильный и знаменитый клуб.

    Три убийственных спартаковских позорища в Лиге Европы

    Болельщики?

    Нет, фанаты, обычно являются самой пострадавшей стороной. Побед в еврокубках нет четыре года, трофеев – уже 13 лет, чемпионства – аж 15. Но они продолжают ходить на стадион, потому что без «Спартака» не могут. Акции против тренеров проводились гораздо чаще, чем против руководства и никогда особо-то не помогали. Голосовать ногами стало еще сложнее с открытием шикарного стадиона. Призывы не приходить на следующий матч после таких позоров звучат повсеместно, но ничего не значат – люди все равно приходят.

    После «Легии» было дерби с 58 тысячами болельщиков, после «Санкт-Галлена» на «Томь» пришло чуть меньше десятки. Ничего не изменится и сейчас – на «Крылья Советов» после АЕКа не придут тысяча-две, чтоб это действительно заметили. Даже если, условно говоря, только по пять тысяч будут приходить все лето и осень, это тоже вряд ли сподвигнет руководство на кардинальные перемены. Ну а массовые протесты против него по непонятным (хотя, в общем, по вполне понятным) причинам на спартаковских трибунах происходить не будут.

    В такой ситуации можно только порадоваться лишь за тех, кто понимает, что помимо футбола в жизни и так происходит много интересного. Всем остальным – ждать, верить и надеяться еще на то, что никогда не произойдет. На то, что «Спартак» станет крепким европейским клубом с Федуном и Аленичевым.

    «Спартак» вылетел из Лиги Европы от клуба из Кипра. Ключевые моменты матчей ЛЕ

    Крах «Спартака» и фанатская тоска. Лучшие фото с матча «Спартак» – АЕК

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак», Бомбардир.ру
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 18 августа 2016, 14:29

      Игроки нормальные, только их беда - попали под флаг Спартака. Этот клуб испортил и развратил не одно поколение футболистов. Вседозволенность, неоправданный гонор и столичные амбиции самой главной "народной команды" страны приводят и будут приводить к плачевному результату. Спартак - как старенький "Москвич" выпуска 50-60-х.- пердит, дымит, воняет, то едет, то нет... В запчасти и ремонт вкладываешь немерянно, а выкинуть жалко - наследство и раритет!... С ув.

      0
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 6 августа 2016, 06:50

      Федуна на кол и в Киев!

      1
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей > franck_ribery 18 августа 2016, 14:30

      Сначала в Киев, а там на кол сами посадят. По месту, как говорится...

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      Рейтинг: -3

      lihindic 5 августа 2016, 17:09

      как я удачно на АЕК поставил...

      0
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      Рейтинг: +11

      Гвардиола 5 августа 2016, 16:40

      Автор хитрован! Казачок! Лихо сгладил локальный нервный пик. Всех и всё смешал, замесил и выдал - "всё и все виноваты и, короче, останутся".
      Ты слышал, Карл!? Ничего нифуя не изменится!
      Нафиг опять приплетать сюда Федуна! Он чего, деньгов не дал? Воду отключил? Не станцевал лезгинку? Ишь, сцуко!
      Промеса приплели...., негодяи! Не трожьте "братуху"!
      ВИНОВАТ ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР. у него всё было, но он НЕКОМПЕТЕНТЕН!
      ИБО НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ!
      А то "...извините.."
      Тьпфу.,....

      2
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      Рейтинг: +91

      AloneStalker 5 августа 2016, 16:38

      Спартак - членпион

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      Рейтинг: +796

      Бестолковый 5 августа 2016, 16:19

      Я думаю, что то что произошло со Спартаком это расплата за невежество имеющее свои корни еще в далеких "нулевых". Помните чехарду тренеров в начале двухтысячных? Свожу на то что виноваты "болелы", хотя в опросе поставил - "виноваты все". Был такой тренер - Старков Александр Петрович, которого со скандалом выперли из Спартака. Когда человека делающего клубу добро, при нем клуб завоевал серебро, втоптали в грязь и сообразив саботаж нагло выперли. Еще тогда, я помню, где-то на форуме я написал, что такой бедлан в лице спартаковских "болел" ему даром не пройдет. И за это рано или поздно наступит расплата. Как говорится, что посеешь то и пожнешь. Давайте вспоминать, лица все те же... Цитата - "В своем первом же сезоне Старков добился серьезного успеха - "Спартак" занял второе место. Впрочем, у болельщиков новый тренер в особой чести не был: стиль игры команды был крайне прагматичен. "Хлеб" в виде серебряных медалей фанаты от Старкова получили, но вот зрелищ так и не дождались.



      Следующий сезон "Спартак" начал не слишком удачно - врезалась в память безвольная ничья с "Москвой" (3:3 - при том что первый тайм красно-белые выиграли 3:0). Больше всего Старков, как и Чернышов, запомнился скандалом - в начале апреля Дмитрий Аленичев пришел в редакцию "СЭ" и дал знаменитое интервью, которое вышло под заголовком "Старков - это тупик для "Спартака".



      В итоге из клуба попросили обоих. Реставрация "Спартака" Старкову не удалась."
      Дмитрий Аленичев, круг замкнулся? Тупик для Спартака?

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      Рейтинг: +11

      СтэнлиБар 5 августа 2016, 15:57

      Все будут ругать Аленичева, да он виноват. Но посмотрел, как играли футболисты - ужас! Сколько брака! Такое впечатление, что им заплатили, или они на своё поражение поставили. Ладно ЗеЛуиш, он просто играть не умеет, но Промес?!И ещё - какие нелепые замены!...

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      Рейтинг: +1311

      Taps 5 августа 2016, 15:20

      Виноват Федун и ставка на дешёвых негров.

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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > Taps 6 августа 2016, 11:29

      Если сейчас отменят лимит, то эти дешевые негры будут везде.

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      Рейтинг: +320

      ваавва 5 августа 2016, 15:12

      Вы видели выражение Промеса после каждого момента, видно что человека жаждит побеждать со Спартаком и любит болельщиков!Возможно это лишь неудачное стечение обстоятельств, по матчу я лишь один опасный момент помню у Аека и это был гол!

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      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > ваавва 6 августа 2016, 11:32

      Промес не забил, тренер что-ли виноват?

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      Рейтинг: +19

      litron 5 августа 2016, 14:36

      Виноват Промес. Как щас помню момент. 3 в 2 бегут в атаку, он обыграл одного и можно катить направо, чистый выход к воротам. Нет полез в обводку. Да и в куче моментов он ошибался. И еще не ясно, почему поменяли Джанго.

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > litron 5 августа 2016, 14:58

      С одной стороны согласен, что Промес вчера слишком жадничал и тот эпизод стоит до сих пор перед глазами, но всё сваливать на него, это по-моему глупо. Он единственный игрок из нынешнего состава, который в целом радует своей игрой. Если бы не он, то не было бы и еврокубков, пусть и таких позорных. Нет такого футболиста в мире, который феерил бы каждый матч, даже Рон и Месси порой балду пинают. Поэтому на Промеса катить не стоит бочку, он сыграл как мог. Здесь проблема куда более шире, нужно делать кардинальную перестройку, а не кидать в воздух фразу "приходят в клуб профессионалы" и менять только тренера основы и гендира. Проблема по-моему ясно в ком, при Федуне Спартак навряд ли что-то выиграет.

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      Рейтинг: +76

      takca > litron 5 августа 2016, 14:58

      Если ты как щас помнишь то в джано 2 раза прилетели такие стыки после которых уносят с поля а он и так вышел с травмой. Так что это ошибка тренера его вообще ставить. А промеса надо было менять на 80 минуте и усиливать защиту Ещенко к этому времени уже набегался. Вобщем элементарные ошибки с 1 курса ВШТ.

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      Рейтинг: +320

      ваавва > litron 5 августа 2016, 15:06

      У Джано травма, а игроки и особенно промес были сверх мотивированы и настроены на победу, но после нескольких ошибок и рвения сделать все самому и забить у Промеса не стало получатся ровным счетом ничего, как и у всего Спартак!Как я помню в точности такой же гол был забит или легией или Сант-Галеном,посмотрим что будет дальше и надеюсь что это лишь очень не приятная случайность и все будет хорошо!

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