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    Три убийственных спартаковских позорища в Лиге Европы


    3.5
    Голосов: 4
    04.08.2016 21:43
    Вылет от «Легии», «Санкт-Галлена» и АЕКа. Как они это делают?

    В 2011-м задорный матч в Варшаве против «Легии» окончился вничью 2:2, а в домашней игре «Спартак» быстро повел 2:0. Впрочем, еще в первом же тайме поляки сравняли результат, а уже в добавленные к основному времени минуты нанесли контрольный выстрел. Поражение было громким и унизительным для команды, которая весной того же года громила «Аякс» и доходила до четвертьфинала Лиги Европы.

    Через пару лет «Спартак» с успехом выгнал топового тренера, не дав тому и полугода, и снова позвал Валерия Карпина, который устроил феерию в матче со швейцарским «Санкт-Галленом». 1:1 в гостях, а дома – унижение по полной программе. 2:4 от команды, которую краснодарская «Кубань» потом легко разделала в группе Лиги Европы.

    И снова спартаковская легенда поднимает «Спартак» с колен. Только он что-то не поднимается, а наоборот с грохотом рушится на землю. С киприотами нашим всегда тяжко, но вылететь от них – все равно чудовищный позор. После гостевых 1:1 с АЕКом спартаковцы достойно держались дома в первом еврокубковом матче на «Открытие-Арене», а за минуту до конца основного времени пропустили решающий мяч. Все по классике, как оно и было раньше.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 4
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +15

      Warheart123q 8 августа 2016, 09:44

      Зарплату им надо платить только за кпд матча.

      0
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 5 августа 2016, 19:51

      Лучше бы локо в Европе играл, вместо этого позорища

      1
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      Рейтинг: +1452

      Mariner > alex kidn 6 августа 2016, 00:04

      Да слушай, даже какая-нить Уфа (без обиды уфимцы) и то лучше выступила бы. Они бы старались, вон, как Сибирь например. А у вас ща вообще вполне нормальная игра. Я очень надеялся, что вы выйдете в еврокубки в том году, но... Свинота опять всех подставила.

      0
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      Рейтинг: +61

      Kaisla 5 августа 2016, 08:59

      потому что у них простые бойцы, а в спартаке слюнтяи и мажоры зажравшиеся

      1
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      Рейтинг: +160

      Varnes 5 августа 2016, 08:54

      Спартак - АЕК: мертвые не потеют! А-ха-ха-ха-ха!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 5 августа 2016, 05:15

      Спартак это что за команда?

      -2
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      Рейтинг: +504

      alex-76 5 августа 2016, 01:16

      Ох не учит нас жизнь, ох не учит. В который раз уже, после жеребьёвки радостно потираем ладошки в предвкушении лёгкой победы, а в итоге не знаем куда глаза деть от позора. И это касается не только "Спартака" во вчерашнем матче, но и остальных, кто отгребал от так называемых футбольных карликов. В футбол научились играть и они давным-давно, чему доказательство Евро-2016г.

      1
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      Рейтинг: +14

      san-nov 5 августа 2016, 00:20

      Бейтесь за цвета! За зелёные цвета доллара!

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 4 августа 2016, 22:49

      Пальцев на теле человека не хватит чтобы пересчитать все позоры Спартака, на моей памяти первым был Кошице в 97

      2
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      Рейтинг: +17

      rolinsky81 4 августа 2016, 22:43

      ПОЗОРИЩЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 4 августа 2016, 22:37

      надо поднимать вопрос с зарплатами наших футболистов, за что им платить?

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