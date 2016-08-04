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    Бойся, «Спартак». Почему клубы из Кипра стали кошмаром для России


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    Голосов: 5
    04.08.2016 19:00
    Кипрские клубы стали жутко неудобными соперниками для россиян. «Бомбардир» вспоминает поражения «Зенита», приключения «Динамо» и разгром «Локомотива», предупреждая «Спартак» о возможной опасности.

    Лига Европы-2010/11, квалификация

    «Анортосис» – ЦСКА – 1:2 (0:4)

    Тут-то еще было все спокойно и комфортно: дома армейцы наколотили киприотам четыре мяча (дублями отметились Думбия и Тошич), да еще и не забили пенальти (Вагнер Лав), но в любом случае вопрос о выходе в групповой этап ЛЕ был снят еще в первом матче. Ответную встречу ЦСКА едва не проиграл: счет 1:0 в пользу «Анортосиса» держался до 85-й минуты, но затем Думбия и Гонсалес принесли нашему клубу победу. Словом, по счету, вроде бы, никаких вопросов, но с некоторыми трудностями столкнуться пришлось.

    Лига Европы-2010/11, квалификация

    «Аполлон» – «Сибирь» – 2:1 (0:1)

    Финалист Кубка России-2009/10 дома с минимальным счетом переиграл «Аполлон» благодаря голу Медведева, а на выезде угодил в жуткую нервотрепку. Киприоты быстро открыли счет, а на 15-й минуте остались в меньшинстве, но продолжали прессовать ворота «Сибири». «Аполлон» упустил нереальное количество голевых моментов, но в середине второго тайма пропустил мяч от Шевченко, а затем снова забил, и еще 20 минут трепал нервы российским болельщикам. В кошмарную жару «Сибирь» выстояла, а затем еще и добилась исторической победы над «ПСВ».

    Лига чемпионов-2011/12, групповой этап

    АПОЭЛ – «Зенит» – 2:1

    «Зенит» – АПОЭЛ – 0:0

    Спустя год воинственность киприотов на себе испытал «Зенит». АПОЭЛ попал в группу ЛЧ с тремя победителями Кубка УЕФА/Лиги Европы и сенсационно опередил их всех, а начался славный поход как раз с матча против «Зенита» на своем поле. Питерцы в той встрече сыграли в пять защитников, но тактика Лучано Спаллетти не сработала – команда выглядела бледно и после забитого Зыряновым гола в течение двух минут умудрилась пропустить дважды, причем победный мяч записал на свой счет будущий форвард «Терека» Аилтон, который и в форме грозненского клуба как-то раз устроил феерию на «Петровском». АПОЭЛ же довел домашний матч до победы, а в пятом туре отстоял ничью в Санкт-Петербурге, где и обеспечил себе выход в плей-офф.

    Лига чемпионов-2014/15, квалификация

    «Зенит» – АЕЛ – 3:0 (0:1)

    Свой первый еврокубковый матч в качестве тренера «Зенита» Андре Виллаш-Боаш неожиданно проиграл, а питерский клуб снова оказался бит на Кипре. Не помогло и гигантское преимущество по ударам (22:3). «Зенит» полностью вел игру, но никак не мог забить, а в середине второго тайма пропустил гол, да еще и потерял удаленного за отмашку Витселя. В ответной игре быстро удалился уже игрок АЕЛ, но питерцы целых 54 минуты не могли забить ответный мяч, пока, наконец, от позора команду не спас Рондон. В самом конце основного времени отличились Данни и Кержаков (с пенальти), так что до овертайма дело не дошло, но нужного результата «Зенит» в итоге добился с громадным трудом. Кажется, что оба матча со «Стандардом» в следующем раунде квалификации дались подопечным АВБ гораздо проще.

    Лига Европы-2014/15, квалификация

    «Омония» – «Динамо» – 1:2 (2:2)

    Напичканное звездами московское «Динамо» устроило настоящий цирк на «Арене Химки»: киприоты дважды вели в счете, Кокорин удалился, а репутацию бело-голубых спасали защитники – первый раз результат выровнял Самба, а затем точный удар при счете 1:2 нанес Бюттнер, после чего команды еще и обменялись ударами в штангу. В ответном матче к 23-й минуте оба клуба забили по голу, а ближе к концу матча «Динамо» осталось вдесятером после удаления Ванкера и находилось буквально на грани позорного вылета. Киприотам не хватило всего пары минут, чтобы удержать нужную ничью, а динамовцев снова спас Самба, чей гол на 93-й минуте вывел-таки российский клуб в групповой этап Лиги Европы.

    Лига Европы-2014/15, квалификация

    «Локомотив» – «Аполлон» – 1:4 (1:1)

    Ну а часом ранее в тот же день завершился самый ужасный еврокубковый матч в истории «Локомотива», и соперником в нем были именно киприоты. Выездная ничья 1:1 не давала повода для гордости, но оставляла неплохие шансы на выход в групповой этап. В первом тайме московского матча «Локо» пропустил и задача усложнилась. Но что творилось после перерыва – вспоминать тошно до сих пор, тогда киприоты буквально расстреляли нашу команду, а вместе с ней и хорошего тренера Леонида Кучука, который вдруг оказался в центре клубных интриг. Во многом из-за нестабильной и нервной обстановки и случился столь оглушительный провал, но кого это волнует, учитывая уровень соперника и совершенно невероятный итоговый счет.

    Итог: четыре раза из шести российские клубы все же проходили соперников из Кипра: однажды уверенно (ЦСКА), трижды – невыносимо тяжело («Зенит», «Сибирь», «Динамо»). На Кипре удавалось победить лишь дважды, причем обе победы были добыты на последних минутах («Анортосис» – ЦСКА, «Омония» – «Динамо»). Удастся ли «Спартаку» пройти киприотом без нервотрепки в ответном матче, минуя разговоры о «Легии» и «Санкт-Галлене»?

    Матч «Спартак» – АЕК начнется в 19:30 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Бомбардир.ру
    Рейтинг: 4 Голосов: 5
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +9

      allexxx 5 августа 2016, 14:33

      спартак отстойная команда,в пердив на перевоспитание

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 августа 2016, 07:55

      АЕК все проблемы спортака в ЛЕ снял и отправил в баню отмываться от г.вна.

      3
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 4 августа 2016, 19:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      СПАРТАК,вперед,только вперед

      -5
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 4 августа 2016, 18:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Удачи Спартаку!

      -5
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      Рейтинг: +70

      Zepen 14 28 июля 2016, 22:17

      Против команд из Кипра???Российским клубам сложно играть не только с клубами из Кипра))) им со всеми сложно играть)))

      -3
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 28 июля 2016, 17:48

      не удобный соперник

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 28 июля 2016, 17:12

      Лоточники мыштцой любят давануть, качков набрали, таланта ноль поэтому единственный выход "мускулисто-анально-маршрутно-автобусный-вали-с-ног" футбол. А у наших игроков с физикой проблемы, вот и результат. А с физикой у наших проблеы, потому-что лимит, а лимит потому-что .... ну вы знаете

      -1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 28 июля 2016, 15:38

      Интересный матч будет

      1
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