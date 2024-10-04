Тен Хаг прокомментировал ничью «Манчестер Юнайтед» с «Порту»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итоги матча 2-го тура общего этапа Лиги Европы с «Порту».

Команды сыграли вничью 3:3.

«МЮ» вел 2:0, но в итоге чуть не проиграл, забив 3-й гол на 91-й минуте.

У «Юнайтед» две ничьи в этом сезоне ЛЕ – с «Порту» и «Твенте».

«Мы начали игру очень хорошо, забили два гола, но затем потеряли контроль. Середина матча была неудачной, но закончили мы отлично.

Мы сравняли счет, что хорошо для поднятия духа. Команда готова, но игра в защите должна улучшиться, и мы должны лучше владеть мячом.

Мы добьемся успеха. Судите нас не сейчас, а в конце сезона. Мы находимся в процессе и будем совершенствоваться. Мы выходили в финалы в двух сезонах и продолжим бороться.

Можно увидеть связь между тренерским штабом и командой. Игроки сплочены, они сильны духом и хотят чего-то добиться. У нас хороший менталитет, но в некоторых оборонительных аспектах мы должны действовать активнее», – сказал тен Хаг.