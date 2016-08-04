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    Аленичев: «Хотел бы извиниться за этот позор»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев взял вину за поражение от АЕКа в Лиге Европы на себя, а также подчеркнул, что продолжает работать с московской командой.

    – Вопрос короткий – что это было?

    – Очень хороший вопрос. Хотел бы извиниться за этот позор. Полностью беру ответственность за это безволие и бесхарактерность. Я опасался изначально этого матча. Потому что эйфория после победы над «Арсеналом», которая была у команды, к сожалению, не прекратилась. Пытался достучаться до ребят, говорил, что нужно оставить ту победу в прошлом, но не достучался.

    – Поражение вызовет огромный резонанс, будут разговоры о вашей отставке. Готовы ли к такому шагу?

    – Такой вопрос лучше задавать не мне. А руководителям, если они будут на пресс-конференции. Я продолжаю работать с командой, будем готовиться к матчу с «Крыльями Советов».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2016 22:14
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    Комментарии61
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 5 августа 2016, 13:12

      при бескове они-бы вообще забыли что такое эйфория.вот был тренер.держал всю команду на поводке

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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 5 августа 2016, 09:22

      вопросы по Бердыеву еще есть? Команда с незнакомыми фамилиями, без денег, на одних подсолнухах, какой дух? У Аленя в штанах-дух.

      1
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      Рейтинг: +1847

      mahan 5 августа 2016, 08:39

      Что так Спартак будет играть и просрет все трансферное окно, я писал еще в апреле и мая, все как один писали, что будет по другому. Ну как есть еще желающие оставить Аленичева тренером??????? Спартаку нужен сильный тренер. Аленичев как футболист отлично играл, как тренер, это не твое. Федун не жмоть денег на сильно тренера.

      1
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > mahan 5 августа 2016, 09:04

      А кто был слабый ?
      Невио Скала,Карпин, Эмири,Лэндруп?..
      Здесь,как в нашей заборной,не тренера виноваты,а место проклято.
      Знаешь анекдот про ВАЗ ?)

      0
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      Рейтинг: +39

      SSodnek 5 августа 2016, 07:11

      Дмитрий Анатольевич. Спасибо. Простите. Не надо. Следующий матч я, впервые за сорок лет смотреть не буду. Просто мне СТЫДНО. Мне даже кажется что люди надо мной на улице смеются. Я был за сорок лет со Спартаком в первой лиге. Но никогда так стыдно не было...

      4
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > SSodnek 5 августа 2016, 09:07

      Да ладно,от кого только ЦСКА,Динамо и Локо не вылетали,не вы первые;(((

      0
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > SSodnek 5 августа 2016, 09:09

      Да ладно,кто так не делал?)
      ЦСКЯ,Дин да Локо тоже так делали,тут ничего особенного;(((

      -2
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      Рейтинг: +62

      NoN141 > Lb40 5 августа 2016, 15:28

      ЦСКА а не ЦСКЯ, идиот

      0
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > NoN141 6 августа 2016, 00:49

      Где такой баран,как ты,видел столько негров в Российской армии???

      Спортклуб армии был,а теперь Я...

      -1
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      ...
      Рейтинг: +62

      NoN141 > Lb40 12 августа 2016, 20:17

      охохох, как Петушара то заговорил.
      Я не думаю что у тебя есть право переименовывать клубы.
      А негров сейчас везде, много.

      0
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      Рейтинг: +11

      Гвардиола 5 августа 2016, 06:52

      Детский сад. "Извините"! Который раз?
      И снова типа "это я виноват...НО ВИНОВАТ НЕ Я, А ОНИ.." Который раз?
      Алёй! Совет директоров Спартака? У вас ВЗРОСЛЫЕ есть?

      2
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      Рейтинг: +438

      gennadiy 5 августа 2016, 05:09

      Это вам за Динамо.Правило бумеранга.

      0
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 5 августа 2016, 04:45

      Вахахахаха, я же говорил ) Абоссыте этих позорных свиней, которые из года в год позорят россию, вылетая от слабых соперников ) Ну что, свиньи, еще будете говорить про вымышленное величие спартака? ))) ничтожество позорное, а не клуб!

      2
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > ya za spartak 5 августа 2016, 05:58

      свинка обиделась что ли? )

      2
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      Рейтинг: +42

      Lb40 > Алексей1988 5 августа 2016, 09:10

      Россию позоришь ты,когда название Великой Державы пишешь с маленькой буквы.

      -2
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > Lb40 5 августа 2016, 16:28

      ребят, помогите! Свиньи напали!!!! бугагага

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      Рейтинг: +17971

      арейская 5 августа 2016, 02:59

      А что за эйфория должна была быть, сыграв только один матч начавшегося чемпионата, при чем не с топ-командой, а с новичком, только-только вошедшим в лигу, вот если бы это была концовка чемпионата, а у вас в запасе уйма опережающих очков, то другое дело, можно эйфорить, так что это не оправдание, это детский лепет, когда больше нечего сказать...

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      Рейтинг: +14

      san-nov 5 августа 2016, 00:26

      Нет, серьёзно, Спартачи! Сколько уже вы будете терпеть этого Федуна? Он абсолютно ничего не понимает в футболе! И вроде правильные вещи делает: стадион построил, академию поднимает. НО! Всё это нивилируется общей некомпетентностью руководителя! Это же надо, с такими-то ресурсами не выиграть за всё это время ни одного трофея!!!

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 5 августа 2016, 00:25

      кто ставил на АЕК сорвали куш!!! Красавцы!!! Спартак проиграл тактически, очень рано стали сушить игру - соперник не тот и оборона не та господа.

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