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Аленичев: «Хотел бы извиниться за этот позор»

4 августа 2016, 22:14
65

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев взял вину за поражение от АЕКа в Лиге Европы на себя, а также подчеркнул, что продолжает работать с московской командой.

– Вопрос короткий – что это было?

– Очень хороший вопрос. Хотел бы извиниться за этот позор. Полностью беру ответственность за это безволие и бесхарактерность. Я опасался изначально этого матча. Потому что эйфория после победы над «Арсеналом», которая была у команды, к сожалению, не прекратилась. Пытался достучаться до ребят, говорил, что нужно оставить ту победу в прошлом, но не достучался.

– Поражение вызовет огромный резонанс, будут разговоры о вашей отставке. Готовы ли к такому шагу?

– Такой вопрос лучше задавать не мне. А руководителям, если они будут на пресс-конференции. Я продолжаю работать с командой, будем готовиться к матчу с «Крыльями Советов».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Спартак АЕК Аленичев Дмитрий
Комментарии (65)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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miklos
1470338137
извинись отставкой. остальное никому не нужно.
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Беспринципный Дима
1470338416
Присутствовал элемент невезения и предвзятости судьи... Больше сил на победу в чемпионате останется!
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Виталий1
1470338792
Даже злорадствовать не хочется. Надо же такой облом облом устроить. Тем более надо знать, когда клуб играет в Европе, за него не только сопливые "спартачи" болеют, но и вся страна. А Великий Перехваленый Промес вообще был сегодня похож на учащегося ДЮСШ.
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477
1470338944
ХЛОПЦЫ, ДМИТРИЙ ТАК ЖЕ ВИНОВАТ КАК И КОМАНДА ,А там хватает блатных игроков которых нельзя научить. их надо только пиз.ить!!!!
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Boniel+
1470339208
В футболе так часто бывает.Сильная команда проигрывает слабой.Главное у "Спартака" есть поставленная игра.Пара игроков выпадают из ансамбля,но это дело поправимое.Главное не унывать!!!
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GM
1470340526
Да чего извиняться-то? Вполне ожидаемое событие произошло. Это не ПОЗОР, это - СИСТЕМА.
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Ч.В.Г.
1470340709
Пусти козла в огород. Вы, конченные свиньи опять подставили Россию. Вот с Тулой играйте всю жизнь, это ваш потолок.
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DimaHam
1470341417
Спартак это клуб с традициями. Традиция номер 1 вечно вторые.А теперь ещё одна появилась проигрывать засранцам в 3 раунде квалификации....по-моему в третий раз подряд.Болелы спартака нерастраивайтесь вам не привыкать ведь быть вечно вторыми со сваей лузер командой.
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Лфшт
1470345567
Вылетели и ладно. Не важно. Игра хоть есть. Результат придет, если тренеров менять не будут каждый год. Дмитрий Анатольевич Мы в Вас верим. Мы одной крови!
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Алексей1988
1470361517
Вахахахаха, я же говорил ) Абоссыте этих позорных свиней, которые из года в год позорят россию, вылетая от слабых соперников ) Ну что, свиньи, еще будете говорить про вымышленное величие спартака? ))) ничтожество позорное, а не клуб!
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