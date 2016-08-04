Аленичев: «Хотел бы извиниться за этот позор»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев взял вину за поражение от АЕКа в Лиге Европы на себя, а также подчеркнул, что продолжает работать с московской командой.

– Вопрос короткий – что это было?

– Очень хороший вопрос. Хотел бы извиниться за этот позор. Полностью беру ответственность за это безволие и бесхарактерность. Я опасался изначально этого матча. Потому что эйфория после победы над «Арсеналом», которая была у команды, к сожалению, не прекратилась. Пытался достучаться до ребят, говорил, что нужно оставить ту победу в прошлом, но не достучался.

– Поражение вызовет огромный резонанс, будут разговоры о вашей отставке. Готовы ли к такому шагу?

– Такой вопрос лучше задавать не мне. А руководителям, если они будут на пресс-конференции. Я продолжаю работать с командой, будем готовиться к матчу с «Крыльями Советов».