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    Главный тренер АЕКа: «Не верим, что победили одну из крупнейших команд в Европе»

    Главный тренер АЕКа Иманоль Идьякес поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы, которая позволила его команде выйти в следующую стадию турнира.

    «Мы до сих пор не верим, что в матче с такой командой и на таком стадионе добились такого результата. Это золотая победа для АЕК! В первом тайме мы раскачивались, но во втором уже контролировали игру, ждали своего момента и дождались его.

    «Спартак» – большая команда, одна из крупнейших в Европе. И тот факт, что мы только в концовке и с огромным трудом забили гол, это подтверждает. Наша победа никогда не изменит величия «Спартака», – сказал Идьякес.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.08.2016 21:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 августа 2016, 12:06

      Тренер АЕКа вышибает слезу благодарности у своих хозяев,чтобы дали команде премиальных по 200 евриков на брата,а ему,поди, не менее 250 !

      0
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 5 августа 2016, 08:42

      Польстил сам себе

      0
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      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович 5 августа 2016, 07:13

      главный позор москвы

      1
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      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович 5 августа 2016, 07:12

      он просто не знал что уже 15 лет есть только имя "спартак" и федун, а не команда!!! я их своим двором натяну как детей

      2
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      Рейтинг: +39

      SSodnek 5 августа 2016, 07:12

      И не верьте. Большего добьетесь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 5 августа 2016, 05:34

      Он просто живет прошлым, когда-то да, в моем детстве, Спартак был великим, в т.ч. и в еврокубках часто смотрелся хорошо и выходил из группы. Сейчас Спартак, увы, далеко не большая команда.

      2
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 4 августа 2016, 21:53

      "Народная команда" портит таблицу кэфов Уефа всей России

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 4 августа 2016, 21:52

      Шутит так ))

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      Ответить
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      Рейтинг: +91

      Warrior God 4 августа 2016, 21:48

      Нет уже этого величия,а вот дно уже близко совсем.

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