Главный тренер АЕКа: «Не верим, что победили одну из крупнейших команд в Европе»

Главный тренер АЕКа Иманоль Идьякес поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы, которая позволила его команде выйти в следующую стадию турнира.

«Мы до сих пор не верим, что в матче с такой командой и на таком стадионе добились такого результата. Это золотая победа для АЕК! В первом тайме мы раскачивались, но во втором уже контролировали игру, ждали своего момента и дождались его.

«Спартак» – большая команда, одна из крупнейших в Европе. И тот факт, что мы только в концовке и с огромным трудом забили гол, это подтверждает. Наша победа никогда не изменит величия «Спартака», – сказал Идьякес.