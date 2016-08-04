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    Аленичев: «Не выпустил бы на поле Джано, если можно было бы вернуть время назад»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что полузащитник красно-белых Джано выступал в сегодняшней игре против АЕКа с повреждением.

    – Мы сегодня изначально рисковали Джано, который играл с легким повреждением. Утром переговорили с ним, он сказал, что попробует выйти на поле. Но мы видели, что он выглядит не так, как в двух предыдущих матчах, поэтому напрашивались перестановки, выпустили в перерыве Глушакова. Рома Зобнин тоже потом подустал, это было видно, поэтому выпустили Ромуло вместо него.

    – Сделали бы изменения в составе, если бы вернуть время назад?

    – Думаю, не выпустил бы на поле Джано.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2016 22:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3928

      Kollljan 5 августа 2016, 17:39

      Да, фамилия-то у парнишки неблагозвучная.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +752

      апоголлл 5 августа 2016, 13:01

      надо было спартак-2 выставить на матч они бы прошли

      0
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    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 5 августа 2016, 08:02

      Да на хера тебе этот Ананизмус, вот бля игрок мирового класса.... Че своих то не ставим - Аленушка))

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 5 августа 2016, 07:55

      Да ты просто - Алень!!!

      -1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 5 августа 2016, 03:35

      вот и крайний нашелся

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      vhook1 5 августа 2016, 00:37

      сегодня в первом тайме был Джано, а во втором его заменили и было сплошное АНАНИДЗЭ...

      0
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      Рейтинг: +30

      CooL-1 4 августа 2016, 23:17

      Эх...наберут по объявлению

      -1
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