Аленичев: «Не выпустил бы на поле Джано, если можно было бы вернуть время назад»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что полузащитник красно-белых Джано выступал в сегодняшней игре против АЕКа с повреждением.

– Мы сегодня изначально рисковали Джано, который играл с легким повреждением. Утром переговорили с ним, он сказал, что попробует выйти на поле. Но мы видели, что он выглядит не так, как в двух предыдущих матчах, поэтому напрашивались перестановки, выпустили в перерыве Глушакова. Рома Зобнин тоже потом подустал, это было видно, поэтому выпустили Ромуло вместо него.

– Сделали бы изменения в составе, если бы вернуть время назад?

– Думаю, не выпустил бы на поле Джано.