Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Грозный: «Спартак» в этом сезоне будет биться за золото»

    Бывший тренер «Спартака» Вячеслав Грозный выразил уверенность, что в нынешнем сезоне красно-белые будут бороться за золотые медали чемпионата России.

    «Год назад, когда Аленичев только пришел, я понимал: бороться за чемпионство будет очень тяжело. А сейчас уверен: «Спартак» готов к этому! И у меня нет никаких сомнений, что команда реально будет биться за золото. Все же «Зенит» расстался с Халком и скоро потеряет Витселя, и неизвестно, каким по качеству будет усиление у Мирчи Луческу. ЦСКА тоже придется тяжело после отъезда Мусы. С одним Траоре армейцы могут не справиться, нужна подмога. А у «Спартака» уже сейчас очень серьезный уровень исполнителей, начинает прорисовываться игра, прогрессирует молодежь, удалось сохранить костяк и не потерять Промеса. Поэтому верю в свою бывшую команду! 15 лет прошло уже – пора бы выиграть чемпионство», – сказал Грозный.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2016 20:52
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17

      Кукурудз 5 августа 2016, 19:44

      смешной старик..... в Спамскую секту можно только верить.... вот все верили что Спам не опозориться в этот раз в ЛЕ ичто?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      westerose 5 августа 2016, 15:19

      Пхахахахахах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11214

      alp 5 августа 2016, 14:45

      и этот туда же. как новый сезон начинается, так со всех щелей спецы вылезают что, де, спам будет чемпионом в этом году )) 15 лет уже обделываюься )) эксперты блин ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: 0

      Андрей Владимирович 5 августа 2016, 07:17

      на вокзал их всех нахуй выкинуть!!! на казанский!!! к собакам!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 5 августа 2016, 00:16

      Каждый год в начале сезона такие разговоры.
      А вылет из ЛЕ - это как обычно для того чтобы не отвлекаться от борьбы за чемпионство.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +155

      zenit888 4 августа 2016, 23:52

      8 -е место

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +193

      westerose > zenit888 5 августа 2016, 15:19

      10--е

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 4 августа 2016, 23:39

      Он не Грозный,он Больной!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Grelas 4 августа 2016, 23:20

      А АЕК тогда будет бороться за кубок ЛЕ, а на следующий год выиграет ЛЧ, а потом все игроки АЕКа получат по 2 Золотых мяча, правда-правда. )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 4 августа 2016, 22:51

      они сегодня показали за что они будут бороться

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 4 августа 2016, 21:48

      И поэтому проиграл киприотам ссаным))))что б за золото бороться))))такую херню эти эксперты базарят.Просто наши современные фуболеры не способны ни на что !!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима > Георгий 07 01 93 рус 4 августа 2016, 22:23

      Нам не повезло, мы доминировали на поле.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11