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    Червиченко: «Всю вину за вылет «Спартака» из Лиги Европы надо возложить на Аленичева»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что в поражении красно-белых от АЕКа в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы виноват главный тренер команды Дмитрий Аленичев.

    «Верил, что «Спартак» переборет АЕК, но боязнь проиграть сковала команду. На удивление киприоты действовали очень грамотно: правильно сдерживали Квинси Промеса, не допускали серьезных атак к своим воротам в первые 20 минут и хорошо сыграли тактически.

    Всю вину надо возложить на Дмитрия Аленичева. Тактически и психологически команду он не настроил. Игроки, которых подбирает сам тренер, не виноваты, они просто выполняют его установки. АЕК делал акцент на острые атаки по левому флангу. Всплеск игры Джано предполагаемо был на несколько матчей. Пока он не может быть полноценным игроком основы», – сказал Червиченко

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.08.2016 00:05
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 5 августа 2016, 16:58

      и еще..вот тебе мудко .. от слова мудак!...живой пример.... преимущества отсутствия лимита легионеров... команда из кипра полностью состоит из легионеров...не считая нескольких единиц...

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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 5 августа 2016, 16:53

      еще до игры с аеком аленичев внушал игрокам, что они с титовым просмотрели аек и им стало ясно, что аек свободно можно обыгрывать... хотя норм тренер наоборот должен говорить команде..что соперник сильный..но надо постараться выиграть...как это делают тренеры реала..барселоны... даже если соперник реально слабый...... по игре....еще в первом матче спартак должен был обеспечить себе выход дальше....

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      Рейтинг: +5175

      Каратель 5 августа 2016, 12:26

      если уже валит вину,но на червиченко,с этой гниды всё началось

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      Рейтинг: +164

      kimi2005 5 августа 2016, 11:12

      Как раз все говно с Червиченко и началось-хозяева хреновы!

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      Рейтинг: +2855

      nemolod 5 августа 2016, 10:56

      Вина главного тренера только в том,что он после победы над откровенно слабым Арсеналом сразу не вылил холодный душ на головы своим футболистам! Одно дело-забивать голы растерявшейся команде,многих игроков которой ты хорошо знаешь и совсем другое дело кубковый матч,первая встреча с которым показала слабую игру в обороне да и недочеты в атаке! Он должен был перед этим матчем просто раззадорить и разозлить игроков,чтобы они ответный матч играли так,как будто они финале! В итоге эта эйфория сделала свое!

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      Рейтинг: +19

      Andrei_2411 5 августа 2016, 07:25

      про что вы и этот "Чудак" Червиченко пишете... какой настрой ещё нужен... если третий раз одно и тоже.

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      Рейтинг: +26

      50 лет за Спартак 5 августа 2016, 05:38

      Стало понятно, что Аленичев слабый тренер.

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      Рейтинг: +779

      mgordeev 5 августа 2016, 01:11

      Ни в коем случае!!! Дима ща найдет виноватых, надо только интервью дождаться. Он походу трындеть умеет получше, чем тренировать.

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      Рейтинг: +3414

      AZ > mgordeev 5 августа 2016, 11:51

      кого там тренеровать? миллионеров? зачем их тренировать? Они мяч впервые видят и не могут обыграть сантехников из Кипра???

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 августа 2016, 00:35

      А этого-то куда? Этого клоуна послушать, так в команде за сезон будет по 50 игроков проходить... Помним мы эту гниду, если бы остался у руля, Спартак уже давно был бы в ПФЛ...

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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 5 августа 2016, 00:26

      Виноват конечно Аленичев,но это не тренер.

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