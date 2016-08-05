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  • Червиченко: «Всю вину за вылет «Спартака» из Лиги Европы надо возложить на Аленичева»

Червиченко: «Всю вину за вылет «Спартака» из Лиги Европы надо возложить на Аленичева»

5 августа 2016, 00:05
14

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что в поражении красно-белых от АЕКа в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы виноват главный тренер команды Дмитрий Аленичев.

«Верил, что «Спартак» переборет АЕК, но боязнь проиграть сковала команду. На удивление киприоты действовали очень грамотно: правильно сдерживали Квинси Промеса, не допускали серьезных атак к своим воротам в первые 20 минут и хорошо сыграли тактически.

Всю вину надо возложить на Дмитрия Аленичева. Тактически и психологически команду он не настроил. Игроки, которых подбирает сам тренер, не виноваты, они просто выполняют его установки. АЕК делал акцент на острые атаки по левому флангу. Всплеск игры Джано предполагаемо был на несколько матчей. Пока он не может быть полноценным игроком основы», – сказал Червиченко

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Спартак АЕК Червиченко Андрей
Комментарии (14)
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acer2003
1470345325
Виновата вся команда, во главе с тренером
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VIPded
1470345699
Очередное позорище...((( Хорошо хоть Габала со Славией подсластили выбиванием конкурентов!
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Клим Чугункин.
1470346005
Виноват конечно Аленичев,но это не тренер.
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ivanthebest
1470346524
А этого-то куда? Этого клоуна послушать, так в команде за сезон будет по 50 игроков проходить... Помним мы эту гниду, если бы остался у руля, Спартак уже давно был бы в ПФЛ...
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mgordeev
1470348678
Ни в коем случае!!! Дима ща найдет виноватых, надо только интервью дождаться. Он походу трындеть умеет получше, чем тренировать.
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nemolod
1470383799
Вина главного тренера только в том,что он после победы над откровенно слабым Арсеналом сразу не вылил холодный душ на головы своим футболистам! Одно дело-забивать голы растерявшейся команде,многих игроков которой ты хорошо знаешь и совсем другое дело кубковый матч,первая встреча с которым показала слабую игру в обороне да и недочеты в атаке! Он должен был перед этим матчем просто раззадорить и разозлить игроков,чтобы они ответный матч играли так,как будто они финале! В итоге эта эйфория сделала свое!
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kimi2005
1470384740
Как раз все говно с Червиченко и началось-хозяева хреновы!
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Каратель помойников
1470389185
если уже валит вину,но на червиченко,с этой гниды всё началось
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fakel-vrn
1470405180
еще до игры с аеком аленичев внушал игрокам, что они с титовым просмотрели аек и им стало ясно, что аек свободно можно обыгрывать... хотя норм тренер наоборот должен говорить команде..что соперник сильный..но надо постараться выиграть...как это делают тренеры реала..барселоны... даже если соперник реально слабый...... по игре....еще в первом матче спартак должен был обеспечить себе выход дальше....
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fakel-vrn
1470405532
и еще..вот тебе мудко .. от слова мудак!...живой пример.... преимущества отсутствия лимита легионеров... команда из кипра полностью состоит из легионеров...не считая нескольких единиц...
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