Червиченко: «Всю вину за вылет «Спартака» из Лиги Европы надо возложить на Аленичева»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что в поражении красно-белых от АЕКа в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы виноват главный тренер команды Дмитрий Аленичев.

«Верил, что «Спартак» переборет АЕК, но боязнь проиграть сковала команду. На удивление киприоты действовали очень грамотно: правильно сдерживали Квинси Промеса, не допускали серьезных атак к своим воротам в первые 20 минут и хорошо сыграли тактически.

Всю вину надо возложить на Дмитрия Аленичева. Тактически и психологически команду он не настроил. Игроки, которых подбирает сам тренер, не виноваты, они просто выполняют его установки. АЕК делал акцент на острые атаки по левому флангу. Всплеск игры Джано предполагаемо был на несколько матчей. Пока он не может быть полноценным игроком основы», – сказал Червиченко