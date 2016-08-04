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    Аленичев: «Думаю, Промес останется в «Спартаке»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что поражение в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы от АЕКа не склонит нападающего Квинси Промеса к уходу из московского клуба.

    – Не боитесь, что после таких матчей и досрочного вылета из Лиги Европы захочет уйти из команды Промес, который так долго ждал в «Спартаке» еврокубков?

    – Нет. Думаю, он останется, несмотря все на разговоры. Ему все здесь нравится.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2016 22:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 августа 2016, 09:24

      Чего здесь делать Промесу, со Спартаком-2 играть что-ли? Не туда
      Промес пришёл. Ведь в еврокубках участвовать хотел.

      -1
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      Рейтинг: +19

      Andrei_2411 5 августа 2016, 07:44

      какие же дебилы тут сидят и пишут такую ху... а Промеса можно сказать так. ему дали много свободы и много дозволенного... сыграй он на команду,а не на своё имя был бы другой результат... и если бы тренер был бы по жёстче то и игрок бы вёл себя по другому. а то дали ему полную волю и он творит,что хочет. если ему пас не дают... он орёт... а сам в концовке обос..ся.

      2
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 5 августа 2016, 01:53

      Господа антисвины.Это вы у своей кормушки,называемой злоба и зависть, которые возвращаются бумерангом к их владельцам

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1892

      multiscan 5 августа 2016, 01:08

      Промес останется. Он же делал заявление, что не уйдёт из "Спартака" пока команда не возьмёт какого - нибудь титула. Будет играть пожизненно!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > multiscan 5 августа 2016, 09:37

      Обещать не жениться! А впрочем представляю Промеса
      с бородой и с костылями в спортаке, но без титула.

      -1
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