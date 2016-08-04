Аленичев: «Думаю, Промес останется в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что поражение в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы от АЕКа не склонит нападающего Квинси Промеса к уходу из московского клуба.

– Не боитесь, что после таких матчей и досрочного вылета из Лиги Европы захочет уйти из команды Промес, который так долго ждал в «Спартаке» еврокубков?

– Нет. Думаю, он останется, несмотря все на разговоры. Ему все здесь нравится.