Аленичев: «Думаю, Промес останется в «Спартаке»

Чего здесь делать Промесу, со Спартаком-2 играть что-ли? Не туда
Промес пришёл. Ведь в еврокубках участвовать хотел.
Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев выразил мнение, что поражение в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы от АЕКа не склонит нападающего Квинси Промеса к уходу из московского клуба.
– Не боитесь, что после таких матчей и досрочного вылета из Лиги Европы захочет уйти из команды Промес, который так долго ждал в «Спартаке» еврокубков?
– Нет. Думаю, он останется, несмотря все на разговоры. Ему все здесь нравится.