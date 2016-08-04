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    Лига Европы. «Спартак» проиграл АЕКу и вылетел из турнира

    В ответном поединке третьего отборочного раунда Лиги Европы «Спартак» на своем поле потерпел поражение от АЕКа. Встреча, проходившая сегодня на «Открытии Арене», закончился со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного забитого гола стал нападающий Иван Тричковски, отличившийся на 89-й минуте встречи.

    Напомним, что первый матч между командами завершился со счетом 1:1. Таким образом, команда Дмитрия Аленичева вылетела из турнира.

    Лига Европы. 3-й раунд, ответный матч

    Спартак (Россия) – АЕК (Кипр) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Тричковски, 89.

    «Спартак»: Ребров, Ещенко (Мельгарехо, 90), Макеев, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Джано (Глушаков, 46), Зобнин (Ромуло, 68), Промес, Зе Луиш.

    АЕК: Миньо, Ортис, Мойсов, Катала, Мурильо (Хараламбидис, 81), Болевич, Хорхе, Тричковски, Хоан Томас, Тете, Андре Алвес.

    Предупреждения: Макеев, 77; Ребров, 82 – Мурильо, 79.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.08.2016 21:21
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    Комментарии154
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      Рейтинг: +27

      Nikitich 5 августа 2016, 12:16

      Странно, однако, в домашнем матче 5 защитников. А кто забивать голы? И почему дома играть на удержание счета. Стыдно!

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi 5 августа 2016, 08:45

      Верните Валеру, с ним Спартак хоть что то показывал.

      0
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 5 августа 2016, 08:21

      народная команда опять обгадилась)а могли в 1ом матче все решить будь удачливей

      0
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      Рейтинг: +3928

      Kollljan 5 августа 2016, 06:55

      А ещё буквально вчера, тут многие пели дифирамбы Спартаку. Спартак, мол, будет бороться за золото чемпионата и т.д. Сегодня, уверен, многие свои рты позакрывают. Путь Спартака в этом сезоне аналогичен пути московского Динамо в прошлом сезоне.

      1
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 5 августа 2016, 06:44

      надо было в первом матче не доводить дот ничьи. Возможность была..

      -1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 5 августа 2016, 06:28

      Очень жаль. Чуть-чуть не хватило до выхода. Попова не было, может его не хватило. Удачи не хватило тоже.

      1
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      Рейтинг: +11

      Оквялис 5 августа 2016, 04:13

      Виват Аленичеву!!! Блестяще тактически построеная игра, от очередного тренеришки.

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 5 августа 2016, 03:05

      Разочарование, сплошное разочарование, и это так называемый топ-клуб...

      0
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      Рейтинг: +139

      palych1974 5 августа 2016, 02:16

      БЛ.ДЬ!

      1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 5 августа 2016, 02:15

      ...очередной ПОЗОР...
      ...привет свинячим глорам...

      -1
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