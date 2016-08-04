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Лига Европы. «Спартак» проиграл АЕКу и вылетел из турнира

4 августа 2016, 21:21
158

В ответном поединке третьего отборочного раунда Лиги Европы «Спартак» на своем поле потерпел поражение от АЕКа. Встреча, проходившая сегодня на «Открытии Арене», закончился со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного забитого гола стал нападающий Иван Тричковски, отличившийся на 89-й минуте встречи.

Напомним, что первый матч между командами завершился со счетом 1:1. Таким образом, команда Дмитрия Аленичева вылетела из турнира.

Лига Европы. 3-й раунд, ответный матч

Спартак (Россия) – АЕК (Кипр) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Тричковски, 89.

«Спартак»: Ребров, Ещенко (Мельгарехо, 90), Макеев, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Джано (Глушаков, 46), Зобнин (Ромуло, 68), Промес, Зе Луиш.

АЕК: Миньо, Ортис, Мойсов, Катала, Мурильо (Хараламбидис, 81), Болевич, Хорхе, Тричковски, Хоан Томас, Тете, Андре Алвес.

Предупреждения: Макеев, 77; Ребров, 82 – Мурильо, 79.

Календарь Лиги Европы

Результаты Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Спартак АЕК Тричковски Иван
Комментарии (158)
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cska-62
1470335925
Ну я же писал… Развылись после десерта с «поеданием тульских пряников»: «Спартак – чемпион!», «В Лиге Европы он шороха наведёт!»… Навёл… С совершенно никакой командой с Кипра на выезде сыграл вничью, а дома проиграл… И всё потому, что команда ПРОМЕСОЗАВИСИМА! Идёт игра у её «чёрной жемчужины», то можно на что-то рассчитывать… Не идёт игра у Квинси Промеса, как сегодня, то «тушите свет»! И «собирайте монатки»… Ну не вижу я, хоть убейте, что Аленичев хоть чему-то учится… Не вижу! И не уверен, что до конца сезона он доработает! Если, конечно, Федун не поставил себе цель и в этом сезоне над болельщиками издеваться с изощрённым садизмом… С этим же составом Черчесов киприотов укатал бы на выезде так, что ответная встреча стала бы пустой формальностью…
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Zeff
1470336005
Решили сосредоточиться в борьбе за чемпионство, не иначе.
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SAvoSH
1470336023
После просмотра как Ростов умирал и бился на поле, такую беззубую игру тошно было смотреть, даже хорошо что вылетели до группы, это был бы очередной позор в Европе
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Бмв525
1470336060
Народ я болею за зенит и являюсь фанатом зенита но сегодня ради прикола решил за спартачёк поболеть . И тока тогда я понял насколько хреновая команда этот спартачёк. Это наш великий Спартак болеем за него и верим в него ! Нууу болелы Спартака где вы!!!!!???) чёт вас не слышно !!!) нервно на балконе курите !!!??) вы ещё не знаете что вас ждёт в чемпионате России . Вас поимеют ростов и Краснодар ..
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REDWHITE_
1470336457
Одно радует, скоро над Бомжатником смеяться будем)
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ivanthebest
1470337104
Сколько конченых упырей понабежало, как будто в их жалкой жизни нет ничего интереснее, кроме как позларадствовать неудачам других. По мне так нужно быть законченым человеком, чтобы радоваться неудачам российских клубов в еврокубках и при каждом новом случае выливать всё то вонючее содержимое, что есть у них за душёнкой... Вы реально жалкие. А за Спартак по-хорошему обидно, хотелось чтобы играли в этом сезоне все 5 клубов в группе и обошли уже наконец и Францию и Португалию... Но, где-то не повезло, а где-то и сам Спартак должным образом не сыграл...
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FCQ
1470338470
Завоняли увидим мы канюшню и ростов бомжи воще найдите себя.. А для Спартачей жизнь продлжаеться ребята матч хорошо сыграли удачи не хватило а тренера не тргогать команда за 1 сезон не строиться на примере эти бомжи
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Lukasch2000
1470338536
Кроация - Спартак 3:1 Гамбург - Спартак 3:0 Кошице - Спартак 2:1 Спартак - Бордо 1:2 Спарта - Спартак 5:2 Лидс Юнайтед - Спартак 1:0 Спарта - Спартак 2:0 Фейеноорд - Спартак 2:1 Спартак - Мальорка 0:3 Динамо Бухарест - Спартак 3:1 Атлантас - Спартак 1:0 Сельта - Спартак 2:1 Тулуза - Спартак 2:1 Марсель - Спартак 3:0 Спартак - Динамо(Киев) 1:4 Динамо(Киев) - Спартак 4:1 Спартак - Удинезе 1:2 Спартак - НЕК 1:2 Спартак - Марсель 0:3 Порту - Спартак 5:1 Спартак - Порту 2:5 Спартак - Легия 2:3 Спартак - Селтик 2:3 Селтик - Спартак 2:1 Спартак - Санкт-Галлен 2:4 Васлуй - Спартак 3:0 Русенборг - Спартак 4:0 Спартак - Мольде 0:3 Спартак - Лудогорец 1:2 Спартак - Металлист 1:4 Спартак - Копенгаген 0:5 Спартак - Юргорден 0:2 Шаффхаузен - Спартак 1:0 Люцерн - Спартак 2:0 Спартак - АЕК 1-2 +антирекорд 1:18 в группе ЛЧ в сезоне 02/03 94 место в рейтинге УЕФА 15 лет без побед 17 лет без чемпионства! Вот она славная история "великого" срамтака Ха- Ха-Ха
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Обер-КанцлерЪ
1470340380
Пора создавать петицию за разгон этого позора.
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Федорыч-НН
1470340913
В который раз убеждаюсь, что Спартак это у.е. бище!
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