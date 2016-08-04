Лига Европы. «Спартак» проиграл АЕКу и вылетел из турнира

В ответном поединке третьего отборочного раунда Лиги Европы «Спартак» на своем поле потерпел поражение от АЕКа. Встреча, проходившая сегодня на «Открытии Арене», закончился со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного забитого гола стал нападающий Иван Тричковски, отличившийся на 89-й минуте встречи.

Напомним, что первый матч между командами завершился со счетом 1:1. Таким образом, команда Дмитрия Аленичева вылетела из турнира.

Лига Европы. 3-й раунд, ответный матч

Спартак (Россия) – АЕК (Кипр) – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Тричковски, 89.

«Спартак»: Ребров, Ещенко (Мельгарехо, 90), Макеев, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Джано (Глушаков, 46), Зобнин (Ромуло, 68), Промес, Зе Луиш.

АЕК: Миньо, Ортис, Мойсов, Катала, Мурильо (Хараламбидис, 81), Болевич, Хорхе, Тричковски, Хоан Томас, Тете, Андре Алвес.

Предупреждения: Макеев, 77; Ребров, 82 – Мурильо, 79.

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