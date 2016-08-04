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    Бубнов: «Результат матча «Спартак» – АЕК просто ужасен»

    Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов подверг критике игру красно-белых в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с АЕКом. Напомним, что подопечные Дмитрия Аленичева уступили в этой встрече 0:1 и вылетели из турнира.

    «Результат матча «Спартак» — АЕК, конечно, просто кошмарный. Что же касается самой встречи, то оборона красно-белых по-прежнему играет так, что команде всегда могут забить.

    В тот момент, когда шла передача из глубины, которая затем завершилась голом, мимо Ещенко пробегал игрок команды соперника, и спартаковец зачем-то попытался ухватить его руками. Когда происходят такие вещи, соперника надо сопровождать, а не хватать! Такие ошибки, какую допустил Ещенко, совершать ни в коем случае нельзя!

    Мы увидели, что спартаковцам забили в самой концовке, но при этом АЕК и всю игру провел довольно надежно. Команда выстояла, неплохо у киприотов сыграли оборона и вратарь. У красно-белых же не все получалось впереди, в итоге спартаковцы не смогли реализовать созданные моменты. Возможно, сыграла свою роль и ротация состава. Команда еще не настолько стабильна, чтобы быть уверенной в том, что может легко решить все вопросы, играя дома. Мы видели, что в первом матче на Кипре тоже далеко не все получалось, и то, что в итоге красно-белые выбывают из еврокубков на такой ранней стадии, только в очередной раз подтверждает традиционные проблемы «Спартака» в обороне.

    Ошибки у команды и раньше были, просто эта ошибка оказалась роковой. Нужно было сконцентрироваться и внимательнее играть вплоть до самых последних минут, вплоть до финального свистка», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    04.08.2016 23:07
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 августа 2016, 08:47

      Повторюсь: Не долго корчилась старуха в высоковольтных проводах.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > vladimir-7 9 августа 2016, 12:36

      надоел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      Pirboy71 5 августа 2016, 05:44

      Но даааааааа, Краснодар и Спартак выйдет дальше а Ростов навряд ли:( Бубнов Александр Викторович красавчик:))))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 5 августа 2016, 04:06

      мясо оно есть мясо

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +180

      гость shuh > бочаров 5 августа 2016, 07:57

      баранина!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -197

      Kuborg_Ua > гость shuh 9 августа 2016, 12:37

      а может свинина?

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 5 августа 2016, 02:44

      Что-то Бубнов сегодня слишком лоялен то- ли поругал, то-ли оправдал

      2
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 5 августа 2016, 00:40

      Вот твари, это не мясо - это ГОВНО самое натуральное! Вы какого хера вообще выходили то в еврокубки, вам в прошлом сезоне просто повезло что вы вышли, так вы все-равно продолжаете доказывать то, что вы конченая команда. Хотя с другой стороны так вам и надо! Обыграли нечестно локо в прошлом сезоне и вышли случайно, а теперь позорьтесь твари. Самое обидное что на вашем месте мог быть локо, и я уверен они бы прошли, у них то с обороной все нормально. Не умеете вы играть, берите пример с Краснодара и Ростова, команды играют на отлично и показывают свою состоятельность. А что ЦСКА, что Спартак - два клоуна на европейской арене.

      11
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    • ...
      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 5 августа 2016, 00:16

      ой, позорники!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 5 августа 2016, 00:04

      не то слово!!!

      -1
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      Рейтинг: +78

      Grigio 4 августа 2016, 23:58

      Только вчера радовался игре Ростова, а тут пиз.. Печальный результат. Но, как мне кажется, ситуация как при крушении авиалайнера... Одной причины быть не может - есть совокупность факторов, которые ведут к таким результатам. Могу лишь посочувствовать нормальным болелам Спартака. Получилось чуть глубже содержания новости, но я думаю вы поймете.

      3
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 4 августа 2016, 23:34

      Нельзя было пускать Пищевик в Еврокупки!

      1
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      Рейтинг: +423

      Drapik 4 августа 2016, 23:23

      Правильнее: Ужасно предсказуем !!! )))

      2
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