Бубнов: «Результат матча «Спартак» – АЕК просто ужасен»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов подверг критике игру красно-белых в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с АЕКом. Напомним, что подопечные Дмитрия Аленичева уступили в этой встрече 0:1 и вылетели из турнира.

«Результат матча «Спартак» — АЕК, конечно, просто кошмарный. Что же касается самой встречи, то оборона красно-белых по-прежнему играет так, что команде всегда могут забить.

В тот момент, когда шла передача из глубины, которая затем завершилась голом, мимо Ещенко пробегал игрок команды соперника, и спартаковец зачем-то попытался ухватить его руками. Когда происходят такие вещи, соперника надо сопровождать, а не хватать! Такие ошибки, какую допустил Ещенко, совершать ни в коем случае нельзя!

Мы увидели, что спартаковцам забили в самой концовке, но при этом АЕК и всю игру провел довольно надежно. Команда выстояла, неплохо у киприотов сыграли оборона и вратарь. У красно-белых же не все получалось впереди, в итоге спартаковцы не смогли реализовать созданные моменты. Возможно, сыграла свою роль и ротация состава. Команда еще не настолько стабильна, чтобы быть уверенной в том, что может легко решить все вопросы, играя дома. Мы видели, что в первом матче на Кипре тоже далеко не все получалось, и то, что в итоге красно-белые выбывают из еврокубков на такой ранней стадии, только в очередной раз подтверждает традиционные проблемы «Спартака» в обороне.

Ошибки у команды и раньше были, просто эта ошибка оказалась роковой. Нужно было сконцентрироваться и внимательнее играть вплоть до самых последних минут, вплоть до финального свистка», – сказал Бубнов.