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Бубнов: «Результат матча «Спартак» – АЕК просто ужасен»

4 августа 2016, 23:07
16

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов подверг критике игру красно-белых в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы с АЕКом. Напомним, что подопечные Дмитрия Аленичева уступили в этой встрече 0:1 и вылетели из турнира.

«Результат матча «Спартак» — АЕК, конечно, просто кошмарный. Что же касается самой встречи, то оборона красно-белых по-прежнему играет так, что команде всегда могут забить.

В тот момент, когда шла передача из глубины, которая затем завершилась голом, мимо Ещенко пробегал игрок команды соперника, и спартаковец зачем-то попытался ухватить его руками. Когда происходят такие вещи, соперника надо сопровождать, а не хватать! Такие ошибки, какую допустил Ещенко, совершать ни в коем случае нельзя!

Мы увидели, что спартаковцам забили в самой концовке, но при этом АЕК и всю игру провел довольно надежно. Команда выстояла, неплохо у киприотов сыграли оборона и вратарь. У красно-белых же не все получалось впереди, в итоге спартаковцы не смогли реализовать созданные моменты. Возможно, сыграла свою роль и ротация состава. Команда еще не настолько стабильна, чтобы быть уверенной в том, что может легко решить все вопросы, играя дома. Мы видели, что в первом матче на Кипре тоже далеко не все получалось, и то, что в итоге красно-белые выбывают из еврокубков на такой ранней стадии, только в очередной раз подтверждает традиционные проблемы «Спартака» в обороне.

Ошибки у команды и раньше были, просто эта ошибка оказалась роковой. Нужно было сконцентрироваться и внимательнее играть вплоть до самых последних минут, вплоть до финального свистка», – сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Лига Европы Спартак АЕК Ещенко Андрей Бубнов Александр
Комментарии (16)
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Grelas
1470341803
Правильнее: Ужасно приятен !!! )))
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Drapik
1470342192
Правильнее: Ужасно предсказуем !!! )))
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Клим Чугункин.
1470342845
Нельзя было пускать Пищевик в Еврокупки!
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Grigio
1470344308
Только вчера радовался игре Ростова, а тут пиз.. Печальный результат. Но, как мне кажется, ситуация как при крушении авиалайнера... Одной причины быть не может - есть совокупность факторов, которые ведут к таким результатам. Могу лишь посочувствовать нормальным болелам Спартака. Получилось чуть глубже содержания новости, но я думаю вы поймете.
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GeorgeXIII
1470345418
ой, позорники!
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Nesterenko
1470346829
Вот твари, это не мясо - это ГОВНО самое натуральное! Вы какого хера вообще выходили то в еврокубки, вам в прошлом сезоне просто повезло что вы вышли, так вы все-равно продолжаете доказывать то, что вы конченая команда. Хотя с другой стороны так вам и надо! Обыграли нечестно локо в прошлом сезоне и вышли случайно, а теперь позорьтесь твари. Самое обидное что на вашем месте мог быть локо, и я уверен они бы прошли, у них то с обороной все нормально. Не умеете вы играть, берите пример с Краснодара и Ростова, команды играют на отлично и показывают свою состоятельность. А что ЦСКА, что Спартак - два клоуна на европейской арене.
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арейская
1470354285
Что-то Бубнов сегодня слишком лоялен то- ли поругал, то-ли оправдал
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бочаров
1470359218
мясо оно есть мясо
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Pirboy71
1470365082
Но даааааааа, Краснодар и Спартак выйдет дальше а Ростов навряд ли:( Бубнов Александр Викторович красавчик:))))
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vladimir-7
1470376049
Повторюсь: Не долго корчилась старуха в высоковольтных проводах.
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