Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дмитрий Комбаров: «Каждый год одно и то же. Игрокам «Спартака» нет оправдания»

    Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров после поражения от АЕКа и вылета из Лиги Европы заявил, что теперь его команде необходимо реабилитироваться перед болельщиками.

    «Нам нет оправдания. Этот матч мы просто обязаны были выигрывать. Пытались атаковать, но впереди не особо получалось. Имели стопроцентный момент в первом тайме, когда Ещенко бил. Зе Луиш мог забивать. Промес перед голом имел хорошую возможность. Иногда увлекались индивидуальными действиями. А в обороне в ключевой момент облажались.

    Все очень расстроены. Каждый год одно и то же. Мне очень стыдно перед болельщиками. Мы их подвели и теперь просто обязаны реабилитироваться в чемпионате и кубке. Землю грызть будем, чтобы вернуть доверие болельщиков», – сказал Комбаров.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.08.2016 00:24
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +62

      jinhae 5 августа 2016, 18:50

      зато теперь можно сосредоточится на победе в чемпионате россии!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 5 августа 2016, 11:42

      Ну вот что землю будете грызть это точно,также валяться на земле и плакать после вылета в 2 раунде кубка ,а потом будет в чемпионате как обычно сначала математические шансы на чемпионство ,потом математические шансы на медали ,а когда все поздно и математические шансы ушли ,то ну в сл сезоне

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6585

      maior-60 5 августа 2016, 11:20

      Очень грустно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      maxon1256 5 августа 2016, 09:40

      аахахахахахахахахахах. в топку.пока такие как он там играют, не видать Спартаку успеха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa 5 августа 2016, 09:33

      Земля- это салат в "Ромашке"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      Schmitt 5 августа 2016, 09:31

      красно- белым нужно весь состав менять

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      vyacheslaff 5 августа 2016, 09:24

      За прошлые разы еще не реабилитировались, а уже за этот хотите...козлы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 5 августа 2016, 08:44

      Спартак просто не дооценил соперника, не вся команда а отдельные игроки, такие как Промес, все время хотел решить все один, когда перед голом втроем убежали он один шел а два игрока открывались, так он не отдал а сам хотел, и всю игру так, все моменты губил.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad > Dgad 5 августа 2016, 08:45

      И вообще я болела ЦСКА, но вчера болел за наших, Краснодар молодцы, вот они достойны, а Спартак....с такой игрой и настроем не надо было вообще выходить на игру

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 5 августа 2016, 08:41

      Ещенко и приволок этот гол, одни ошибки от него, кого купили??????????????

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Kareon 5 августа 2016, 08:24

      Лучше бы локомотив вышел бы в еврокубки

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11