Дмитрий Комбаров: «Каждый год одно и то же. Игрокам «Спартака» нет оправдания»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров после поражения от АЕКа и вылета из Лиги Европы заявил, что теперь его команде необходимо реабилитироваться перед болельщиками.

«Нам нет оправдания. Этот матч мы просто обязаны были выигрывать. Пытались атаковать, но впереди не особо получалось. Имели стопроцентный момент в первом тайме, когда Ещенко бил. Зе Луиш мог забивать. Промес перед голом имел хорошую возможность. Иногда увлекались индивидуальными действиями. А в обороне в ключевой момент облажались.

Все очень расстроены. Каждый год одно и то же. Мне очень стыдно перед болельщиками. Мы их подвели и теперь просто обязаны реабилитироваться в чемпионате и кубке. Землю грызть будем, чтобы вернуть доверие болельщиков», – сказал Комбаров.