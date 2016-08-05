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  • Дмитрий Комбаров: «Каждый год одно и то же. Игрокам «Спартака» нет оправдания»

Дмитрий Комбаров: «Каждый год одно и то же. Игрокам «Спартака» нет оправдания»

5 августа 2016, 00:24
30

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров после поражения от АЕКа и вылета из Лиги Европы заявил, что теперь его команде необходимо реабилитироваться перед болельщиками.

«Нам нет оправдания. Этот матч мы просто обязаны были выигрывать. Пытались атаковать, но впереди не особо получалось. Имели стопроцентный момент в первом тайме, когда Ещенко бил. Зе Луиш мог забивать. Промес перед голом имел хорошую возможность. Иногда увлекались индивидуальными действиями. А в обороне в ключевой момент облажались.

Все очень расстроены. Каждый год одно и то же. Мне очень стыдно перед болельщиками. Мы их подвели и теперь просто обязаны реабилитироваться в чемпионате и кубке. Землю грызть будем, чтобы вернуть доверие болельщиков», – сказал Комбаров.

Источник: «Матч ТВ»
Лига Европы Спартак АЕК Комбаров Дмитрий
Комментарии (30)
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Клим Чугункин.
1470346206
В последний момент обдрыстались.
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Lilipyt
1470349224
В очередной раз "великий" Спартак опозорился перед своими фанатами. Уберут тренера, он же виновен в порожении, а не эти футбалюги. Мне просто интересно, когда же научат Комбарова подавать на игрока или он до пенсии будет делать забросы абы куда. Все бегают, все стараются, но результата 0. Как говорят:"Опять не хватило чуть-чуть". Но это чуть-чуть отрабатывается на тренеровке, да сколько можно, что с ними не так?! Футболисты АЕКа организовали и забили потрясный гол. Все четко и организованно, так как должны и обязаны были делать футболисты Спартака. Когда же футболисты заувожают себя и начнут бороться в каждом матче и перестанут говорить: "Ну мы обосрались и вылетели из Европейского турнира, но в следующем матче мы будем бороться". Ага Крылья советов обыграете 3:0 и балелы прям скажут: "Спасибо, теперь мы не расстроены, что вылетели из Европейского турнира". Аж бесят!
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RedWhiteFans2
1470349299
Да ты чмо! Я бы на месте Федунв выкинул бы тебя из команды 3 года назад. Ты мертвый. Тебе могут петь деферамбы люди которые не понимают в футболе. Я играю. И вижу, что ты мервец.
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ivanthebest
1470350440
Мне интересно, сколько это "грызть землю" продолжится? До первой победы в чемпе, а потом опять всё забудут во мраке кальянного дыма и трэков от Гоинг Дипер?
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88serega88
1470350608
и мы это вечно слушаем!!!!!!!! бормонтан это ромбик спартака!!!!!!!!!!!!!!!!!!! нет бормонтана........это дно!!!!!!!!!!
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88serega88
1470350638
на банке бормонтана стоять должен ромбик!!!!!!!!!!! лучшая реклама!!!!!!!!
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Zeff
1470357999
Разбейте поле на участки и начинайте.
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Алексей1988
1470362100
Я такого жесткого отсоса даже в порнухе не видел ) А ни че так, свиньи хорошо сосут вместе со всеми своими болелами )))
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_Kesh_Suntar_
1470363071
Черные негры не помогли
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SSodnek
1470369417
Сорок лет... Был со Спартаком впервой лиге... Но такой позор... Людям наплевать, но мне кажется, я выйду на улицу, будут смеяться. МНЕ СТЫДНО. Дмитрий Анатольевич, моя кредитная карточка в минусе. Я впервые не буду смотреть следующий матч команды. Впервые за сорок лет. Извините. Стыдно
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