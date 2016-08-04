Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тричковски: «Очень счастливы победить такую команду, как «Спартак»

    Нападающий АЕКа Иван Тричковски, ставший автором победного гола в ворота «Спартака» в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы, поделился своими впечатлениями.

    – Мы очень счастливы, что добились победы, особенно над такой командой, как «Спартак». Проделали хорошую работу. Мы много оборонялись, но в конце матча, думаю, заслужили выход в следующий раунд.

    – Опишите свой гол.

    – Я получил хороший пас от партнера, все прошло очень быстро, вратарь на меня вышел и я забил.

    – Вы забили из зоны Евгения Макеева, который провел плохую игру. Специально хотели оказаться в этой зоне?

    – Да, мы это тренировали, работали каждый день, чтобы лучше играть в штрафной площади соперника. От игры к игре мы стараемся прибавлять в этом компоненте.

    – Что вы сейчас чувствуете?

    – Я горжусь командой.

    – В следующем раунде вы можете сыграть с «Краснодаром». Хотели бы опять приехать в Россию?

    – Почему нет? В следующем раунде мы можем сыграть с сильным соперником, потому что будем несеянными. Нам снова придется приложить максимальные усилия, чтобы выйти в следующий раунд.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2016 22:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11