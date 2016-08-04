Тричковски: «Очень счастливы победить такую команду, как «Спартак»

Нападающий АЕКа Иван Тричковски, ставший автором победного гола в ворота «Спартака» в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы, поделился своими впечатлениями.
– Мы очень счастливы, что добились победы, особенно над такой командой, как «Спартак». Проделали хорошую работу. Мы много оборонялись, но в конце матча, думаю, заслужили выход в следующий раунд.
– Опишите свой гол.
– Я получил хороший пас от партнера, все прошло очень быстро, вратарь на меня вышел и я забил.
– Вы забили из зоны Евгения Макеева, который провел плохую игру. Специально хотели оказаться в этой зоне?
– Да, мы это тренировали, работали каждый день, чтобы лучше играть в штрафной площади соперника. От игры к игре мы стараемся прибавлять в этом компоненте.
– Что вы сейчас чувствуете?
– Я горжусь командой.
– В следующем раунде вы можете сыграть с «Краснодаром». Хотели бы опять приехать в Россию?
– Почему нет? В следующем раунде мы можем сыграть с сильным соперником, потому что будем несеянными. Нам снова придется приложить максимальные усилия, чтобы выйти в следующий раунд.