Тричковски: «Очень счастливы победить такую команду, как «Спартак»

Нападающий АЕКа Иван Тричковски, ставший автором победного гола в ворота «Спартака» в матче третьего отборочного раунда Лиги Европы, поделился своими впечатлениями.

– Мы очень счастливы, что добились победы, особенно над такой командой, как «Спартак». Проделали хорошую работу. Мы много оборонялись, но в конце матча, думаю, заслужили выход в следующий раунд.

– Опишите свой гол.

– Я получил хороший пас от партнера, все прошло очень быстро, вратарь на меня вышел и я забил.

– Вы забили из зоны Евгения Макеева, который провел плохую игру. Специально хотели оказаться в этой зоне?

– Да, мы это тренировали, работали каждый день, чтобы лучше играть в штрафной площади соперника. От игры к игре мы стараемся прибавлять в этом компоненте.

– Что вы сейчас чувствуете?

– Я горжусь командой.

– В следующем раунде вы можете сыграть с «Краснодаром». Хотели бы опять приехать в Россию?

– Почему нет? В следующем раунде мы можем сыграть с сильным соперником, потому что будем несеянными. Нам снова придется приложить максимальные усилия, чтобы выйти в следующий раунд.