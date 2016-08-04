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    Симонян: «Отставка Аленичева? Обращайтесь к Федуну»

    Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян после поражения от АЕКа (0:1) высказал мнение по поводу вылета красно-белых из Лиги Европы.

    – Обычно приводят слова Верещагина «За державу обидно». А тут обидно за «Спартак».

    – Аленичев обещал играть в атакующий футбол.

    – Если не получается, если устраивает 0:0, остаются считанные минуты, то организуйте оборону. А не дать пройти и чисто выйти один на один и забить гол. Тут и оборона, и тренеры.

    – Аленичев и Титов должны уйти в отставку?

    – Это не ко мне. Я не Федун.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.08.2016 21:58
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11

      Гвардиола 5 августа 2016, 07:13

      Господин Федун Л.А.!

      Признайтесь, что с главным тренером Вы, мягко говоря, "облажались"!

      Начало сезона. Зачем ждать его конца!

      Надо принять мужественное решение!

      Мы ждем перемен!

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 4 августа 2016, 22:44

      Симонян тоже чудило, спрашивают его мнение, а он к Федуну отправляет. Симонян даже мнения своего не имеет ну и хрен ли его вообще о чём то спрашивать?

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > maygli 5 августа 2016, 12:06

      У него и в молодости его (мнения) не было.

      -1
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 4 августа 2016, 22:31

      Да дайте жы физруку пофизручить!!!

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 августа 2016, 22:02

      По одному матчу не стоит пороть горячку. Да, опозорились, но всякое бывает... В том году Вест Хэм тоже вылетел на ровном месте во 2-ом раунде, где соперник был на порядок слабее... И что, Билича не уволили, а дали поработать. И уже хватит наконец менять тренеров, дайте нормально поработать больше 1-го сезона, тогда может что и получится...

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      Рейтинг: +300

      Zeff > ivanthebest 4 августа 2016, 23:12

      И правда! У них всегда есть кого обыграть. Тулу.

      0
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      Рейтинг: +1126

      richi > ivanthebest 5 августа 2016, 09:20

      В чем и дело. Не одна игра, а двухраундовое противостояние. В первой игре обделались и во второй не сделали ни каких выводов. Это характеризует.

      1
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      Рейтинг: +86

      Svinka Pepa > ivanthebest 5 августа 2016, 09:27

      а твой какой интерес? мозги включи

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Zeff 5 августа 2016, 12:08

      Тула по блату легла.

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      Рейтинг: +319

      семенчик 4 августа 2016, 22:00

      как играть в атаку когда напов нормальных нет

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > семенчик 5 августа 2016, 12:10

      Да вам хоть Месси с Суаресом всё равно проиграете.

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