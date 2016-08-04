Симонян: «Отставка Аленичева? Обращайтесь к Федуну»

Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян после поражения от АЕКа (0:1) высказал мнение по поводу вылета красно-белых из Лиги Европы.

– Обычно приводят слова Верещагина «За державу обидно». А тут обидно за «Спартак».

– Аленичев обещал играть в атакующий футбол.

– Если не получается, если устраивает 0:0, остаются считанные минуты, то организуйте оборону. А не дать пройти и чисто выйти один на один и забить гол. Тут и оборона, и тренеры.

– Аленичев и Титов должны уйти в отставку?

– Это не ко мне. Я не Федун.