Симонян: «Отставка Аленичева? Обращайтесь к Федуну»

Бывший футболист «Спартака» Никита Симонян после поражения от АЕКа (0:1) высказал мнение по поводу вылета красно-белых из Лиги Европы.
– Обычно приводят слова Верещагина «За державу обидно». А тут обидно за «Спартак».
– Аленичев обещал играть в атакующий футбол.
– Если не получается, если устраивает 0:0, остаются считанные минуты, то организуйте оборону. А не дать пройти и чисто выйти один на один и забить гол. Тут и оборона, и тренеры.
– Аленичев и Титов должны уйти в отставку?
– Это не ко мне. Я не Федун.
Источник: «Спорт-Экспресс»
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