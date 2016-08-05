Федун, Аленичев или Промес. Кто виноват в упадке «Спартака»?

Владелец?

Не так давно Леонид Федун с гордостью сообщил об открытии роскошного спартаковского музея на его стадионе. Музей оценили, кто-то даже назвал его лучшим в Европе. Сколько трофеев поставил туда сам Федун – все тактично умолчали. Вроде бы не к месту этот вопрос. Как и всякий другой, когда дело касается «Спартака» и при этом не хочется впасть в немилость к боссу.

Однако же Федун построил «Спартаку» стадион и академию. Люди, которые постоянно об этом напоминают, немного похожи на жертв стокгольмского синдрома, потому что эти «аргументы» совершенно не работают. Многим ясно, что без ЧМ-2018 в России никакого бы стадиона «Спартак» не увидел до сих пор (закладка камня вообще состоялось 10 лет назад, а уж сколько было обещаний за этот период), а то, что у самого Федуна вместе с возведением арены преследуются совершенно другие цели – говорится открытым текстом уже давным-давно. Проект «Тушино-2018» это не только стадион, но и коммерческая и жилая недвижимость, и все это вполне способно покрыть все расходы Федуна, может быть, и за весь период его пребывания в «Спартаке». Что касается академии, то сколько сейчас спартаковских воспитанников в основе и подоснове клуба – нетрудно посчитать самим. И заодно рассчитать эффективность, а потом вспомнить, за какие деньги свою молодежь продает, например, «Бенфика» (и не копеечных южноамериканцев, а именно воспитанников).

В общем, бизнес, ничего личного. Правда, к футболу, победам, титулам, гордости за клуб это не имеет совершенно никакого отношения в случае с Федуном. И «сперва добейся сам» – это единственный «аргумент» защитников спартаковского владельца, который тоже выглядит смешно.

Совет директоров?

Об этих солидных мужчинах, пожалуй, долго вести речь не стоит. Доверившись раз Валерию Карпину, люди уже никак не могут остановиться и наиграться в приглашение легенд, надеясь, что уж сейчас-то точно «прокатит». С Карпиным возились долго, но потом было решено попробовать Эмери. Игрушку, впрочем, быстро выкинули, не решаясь даже разбираться в причинах неудач, после чего Унаи три года подряд целовал кубок Лиги Европы, что никому и никогда после него не удастся сделать, а «Спартак» сыграл за это время четыре матча в еврокубках и все – ужасно, дважды попросту обгадившись на всю Европу. Как сюда попал Мурат Якин, опять же, непонятно, но Дмитрий Аленичев, не пойми по каким причинам, заслужил второй сезон, а швейцарец – нет. В принципе, теперь можно дать потренировать Каррере, а затем назначить Бушманова. Чтоб уж антилогика работала и дальше. Нет четкой стратегии, о каком конечном успехе тогда речь?

Генеральный директор?

Фигура Сергея Родионова на таком ответственном посту до сих пор вызывает недоумение. Нападающим он был отменным, тренером трудился на совесть, но теперь отвечает за весь клуб сразу без необходимого для этого опыта. При этом в составе остается масса проблемных позиций, как это было и перед прошлым сезоном, вокруг «Спартака», как обычно, роится множество слухов, которым нет опровержений, сезон начался, а новые контракты с Промесом и Боккетти так до сих пор и не подписаны, четких ответов на прямые вопросы, например, об уходе проработавшего десять лет спортивным директором Дмитрия Попова, по-прежнему нет. И так далее. Впрочем, касаемо Родионова, проблему следует рассматривать, пожалуй, в связке с тренерским штабом, который и был им приглашен.

Тренерский штаб?

Ясно, что после вчерашнего ужаса гнев в адрес Дмитрия Аленичева стал всепоглощающим. Извинения тут уже особо не работают – кому вообще до них есть дело и кто может их принять после вылета от команды с Кипра? Фраза «не достучался до игроков» после таких матчей может вызвать лишь приступ бешенства. Почему же тогда неспособный «достучаться» тренер до сих пор еще в команде?

Пару дней назад Аленичев рассказывал, что Массимо Каррера занимается защитниками, Егор Титов – атакой, а он, Аленичев, все подытоживает. К Каррере вообще рано предъявлять какие-то претензии, но атакующие действия с прошлого сезона не изменились – никакой четкости, и все построено на индивидуальном мастерстве и игре в стиле «как придется». Критиковать Эмери и Якина через Twitter и в прессе было, естественно, куда проще, чем выстроить игру в атаке, чтобы каждый знал свои функции. Впрочем, об этом слишком много говорилось в прошлом сезоне и измениться с тех пор ничего, конечно, не могло. И нынешний тренерский штаб абсолютно не соответствует уровню команды «Спартак», какой ее знают болельщики хотя бы даже с 5-10-летним стажем.

Игроки?

Проще всего после такого кошмара накинуть на футболистов традиционные обвинения в нежелании и бесхарактерности, напомнить о славном прошлом клуба, за который они играют и затем с удовольствием запрыгнуть к ним в карман с деньгами. Только абсолютно не верится в то, что людям, ничего не выигравшим за свою карьеру, гигантские контракты сумели перекрыть чувство стыда. Переживают они похлеще многих (вы можете в это не верить, но так есть на самом деле), но, прежде всего, от безнадежности, потому что сами видят, в каком бардаке находится команда, кто их тренирует. Ни о каком прогрессе и речи не идет.

Можно опять потоптаться на костях нелюбимого всеми Дмитрия Комбарова, ведь он единственный поучаствовал в трех адских матчах с «Легией», «Санкт-Галленом» и АЕКом, но где он вчера недобежал или недоработал? Все ошибки – либо от уровня, либо от нервов, к которым уже приучена неуверенная в себе команда, и вопрос психологии здесь ключевой. Многие хотели буквально растерзать вчера Промеса, который запорол кучу атак, но не все хотят понять, что все это происходило от желания сделать все самому, потому что остальные либо не могут, либо их не научили, либо они не понимают, что нужно делать, именно поэтому все сбилось на «отстаньте, уйдите, отвалите, дайте мяч, я сам», что иногда срабатывало в прошлом сезоне. Нужно понимать, что без этого Промеса никаких еврокубков вообще бы не было, и «Спартак» уцепился бы разве что за десятку. Притом что уровень этих футболистов совсем не такой аховый, чтобы проигрывать АЕКу. Позавчера команда с Кудряшовым, Терентьевым, Полозом и Гацканом тактически просто уничтожила гораздо более сильный и знаменитый клуб.

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Болельщики?

Нет, фанаты, обычно являются самой пострадавшей стороной. Побед в еврокубках нет четыре года, трофеев – уже 13 лет, чемпионства – аж 15. Но они продолжают ходить на стадион, потому что без «Спартака» не могут. Акции против тренеров проводились гораздо чаще, чем против руководства и никогда особо-то не помогали. Голосовать ногами стало еще сложнее с открытием шикарного стадиона. Призывы не приходить на следующий матч после таких позоров звучат повсеместно, но ничего не значат – люди все равно приходят.

После «Легии» было дерби с 58 тысячами болельщиков, после «Санкт-Галлена» на «Томь» пришло чуть меньше десятки. Ничего не изменится и сейчас – на «Крылья Советов» после АЕКа не придут тысяча-две, чтоб это действительно заметили. Даже если, условно говоря, только по пять тысяч будут приходить все лето и осень, это тоже вряд ли сподвигнет руководство на кардинальные перемены. Ну а массовые протесты против него по непонятным (хотя, в общем, по вполне понятным) причинам на спартаковских трибунах происходить не будут.

В такой ситуации можно только порадоваться лишь за тех, кто понимает, что помимо футбола в жизни и так происходит много интересного. Всем остальным – ждать, верить и надеяться еще на то, что никогда не произойдет. На то, что «Спартак» станет крепким европейским клубом с Федуном и Аленичевым.

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