Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» вылетел из Лиги Европы от клуба из Кипра. Ключевые моменты матчей ЛЕ


    4
    Голосов: 3
    04.08.2016 19:16
    «Спартак» снова опозорился в Лиге Европы и проиграл дома киприотам. «Краснодар» смешанным составом спокойно одолел «Биркиркару». «Бомбардир» показывает ключевые моменты обеих встреч.

    Вчера был отличный вечер – «Ростов» здорово разобрался с «Андерлехтом» и вышел в следующую стадию Лиги чемпионов. На очереди – Лига Европы, но если «Краснодар» спокойно обеспечил себе выход в последний этап плей-офф, забив дважды по три гола мальтийской «Биркиркаре», то «Спартак» после ничьей 1:1 на Кипре с АЕКом жутко опозорился на «Открытие-Арене».

    «Краснодар» – «Биркиркара» – 3:1 (первый матч – 3:0) | Видеогалерея

    Онлайн матча «Спартак» – АЕК – 0:1 (первый матч – 1:1) | Видеогалерея

    Гол забивает АЕК на 89-й минуте. «Спартак» терпит очередное жестокое поражение в еврокубках. Сил вам, фанаты.

    Крах «Спартака» и фанатская тоска. Лучшие фото с матча «Спартак» – АЕК

    А что «Спартак»? Пока все тускло и под вопросом. Был у Промеса момент, который нужно было забивать.

    Отквитали один гол мальтийцы, чтобы крупно не проиграть.

    Пока «Спартак» мучается, смешанный состав «Краснодара» убивает мальтийцев: уже 3:0, забил Лаборде.

    Жоаозиньо удвоил счет в матче с «Биркиркарой»!

    У «Спартака» отличный момент упустил Ещенко, пробив выше с нескольких метров.

    А «Краснодар» уже открыл счет в матче с «Биркиркарой». Очень курьезный гол забил Куасси.

    Состав «Спартака» весьма интересен: капитан Глушаков в запасе, а Фернандо – в старте. Макеев тоже в основе. Схема та же, что и в матче с тульским «Арсеналом»: 5-3-2. Хотя, скорее 3-5-2.

    Руководители кипрского клуба остались очень довольны спартаковскими боссами. «Спасибо за прекрасную еду и отличный прием!», – гласит надпись на официальном сайте АЕКа.

    Бойся, «Спартак». Почему клубы из Кипра стали кошмаром для России

    Ну что, вперед, «Спартак»?

    Состав «Краснодара» тоже любопытен: в нем фактически лишь два номинальных защитника (Петров хоть и переквалифицировался, но изначально он все же игрок середины поля). Наконец-то Жоаозиньо в старте, Быстрова мы уже очень долго не видели в основе, ну и молодой Эбуэ Куасси в центре поля также обращает на себя внимание.

    Пока Куасси будет играть, Одил Ахмедов переведет дух на скамейке запасных.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter «Спартака», Twitter «Краснодара»
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 6 августа 2016, 03:49

      СПАРТАК-ПОЗОР!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      Mariner 5 августа 2016, 13:12

      Свинота тупорылая! Пля, как вы задрали уже мрази! Ну не лезьте вы в еврокубки, подонки!!!!!!! Хватит покупать места! Ладно сидите кое как в середине таблице за деньги, а не в ФНЛ - мы кое как вас терпим. В евокубках играть нужно, а России очки нужны в табл. коэфф. УЕФА!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 5 августа 2016, 12:58

      «Спартак» - «Витория» (Португалия) – 0:0 и 0:4
      «Спартак» - АЕК (Греция) – 0:0 и 1:2
      «Спартак» - «Кошице» (Словакия) - 1:2 и 0:0
      «Спартак» - «Санкт-Галлен» (Швейцария) – 1:1 и 2:4
      Это - не футболисты. это - точно свиньи.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 5 августа 2016, 01:15

      Ох не учит нас жизнь, ох не учит. В который раз уже, после жеребьёвки радостно потираем ладошки в предвкушении лёгкой победы, а в итоге не знаем куда глаза деть от позора. И это касается не только "Спартака" во вчерашнем матче, но и остальных, кто отгребал от так называемых футбольных карликов. В футбол научились играть и они давным-давно, чему доказательство Евро-2016г.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 4 августа 2016, 22:27

      Да, уж!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 4 августа 2016, 21:59

      А такой автобус рисовали... ну ничeго в жопу он точно доедет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 4 августа 2016, 21:40

      Спартак наигрался в ЛЕ. Куда свиньям в калачный ряд.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1311

      Taps 4 августа 2016, 21:39

      Жалкие убогие игрочишки "Спартака".
      Уберите Федуна и негров - будет успех.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 4 августа 2016, 21:34

      Секту ВОН из РФПЛ в небытие...................

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 4 августа 2016, 21:32

      Нелепое название упразднить, остальное говно в ФНЛ.........................

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11