«Зачем троих удалять, когда можно в начале пенальти нарисовать». О чем писали в твиттер на этой неделе

Тема плохого судейства в РФПЛ, похоже, никогда не утихнет. На этот раз судья Вилков поставил спорный пенальти в игре «Оренбург» − «Зенит», и гости победили 0:1.

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Еще одна горячая точка недели − оппозиционный политик Андрей Навальный выпустил ролик, в котором уточняется, какая сумма в действительности была потрачена на строительство «Зенит-Арены». Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин оперативно назвал слова Навального «брехней».

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У Сергея Шнурова всегда есть своя версия происходящего.

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Кстати, в тот же день, когда Навальный выпустил ролик о стадионе в Петербурге, ему брызнули в лицо зеленкой. «Выглядит комично, но жжет адски».

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Да-да.

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Кириллу Дементьеву очень не понравилась тактика Жозе Моуринью. И вообще манчестерское дерби.

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А мы готовимся к главному дерби нашего чемпионата и надеемся, что на этот раз обойдется без судейской темы. Иначе придется звать Будогосского.

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Белье Месси, комментатор Слуцкий и позор «Зенита». О чем писали в твиттер на этой неделе