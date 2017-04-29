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  • «Зачем троих удалять, когда можно в начале пенальти нарисовать». О чем писали в твиттер на этой неделе

«Зачем троих удалять, когда можно в начале пенальти нарисовать». О чем писали в твиттер на этой неделе

Тема плохого судейства в РФПЛ, похоже, никогда не утихнет. На этот раз судья Вилков поставил спорный пенальти в игре «Оренбург» − «Зенит», и гости победили 0:1.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Еще одна горячая точка недели − оппозиционный политик Андрей Навальный выпустил ролик, в котором уточняется, какая сумма в действительности была потрачена на строительство «Зенит-Арены». Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин оперативно назвал слова Навального «брехней».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

У Сергея Шнурова всегда есть своя версия происходящего.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кстати, в тот же день, когда Навальный выпустил ролик о стадионе в Петербурге, ему брызнули в лицо зеленкой. «Выглядит комично, но жжет адски».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Да-да.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кириллу Дементьеву очень не понравилась тактика Жозе Моуринью. И вообще манчестерское дерби.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А мы готовимся к главному дерби нашего чемпионата и надеемся, что на этот раз обойдется без судейской темы. Иначе придется звать Будогосского.

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Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Белье Месси, комментатор Слуцкий и позор «Зенита». О чем писали в твиттер на этой неделе

Россия. Премьер-лига Зенит Оренбург Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе Чернышов Андрей Вилков Михаил
Комментарии (5)
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Fancyfall
1493471658
и правильно, пусть будогосский выйдет на поле и будет судить дерби... хватит всё делать чужими руками, а потом жонглировать словами
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ufos73
1493474567
На видео показали, каким будет футбол лет через 10 ))) Поржал!
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MadPampers
1493494754
Всё как обычно
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19asmodey54
1493574345
на удивление сегодня дыр-дырыч мячик вытянул!
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sega77+
1493615323
опять зенит вытянули
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