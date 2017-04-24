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    Белье Месси, комментатор Слуцкий и позор «Зенита». О чем писали в твиттер на этой неделе


    4
    Голосов: 6
    24.04.2017 16:00
    Как Слуцкий дебютировал в роли комментатора, стоило ли Тарханову увести «Урал» с поля «Зенита» и почему круче Месси нет никого? Ответы в нашей традиционной рубрике.

    Главный скандал недели − матч «Зенита» и «Урала» − мы уже осветили в отдельной твиттер-подборке. Но у нас есть что к ней добавить.

    А это уже не интернет-реакция, а самая настоящая и непосредственная − в подтрибунке после матча. «Хоть раз честно, *****, выиграйте!».

    «Ростов» разгромил «Спартак» и вернул подобие интриги в чемпионскую гонку. За несколько дней до матча снова был обнаружен багаж Аленичева. Не помогло.

    Леонид Слуцкий дебютировал в роли комментатора на матче «Барселона» − «Ювентус». Паблик «ВГИК» считает, что по поводу работы Леонида Викторовича было слишком много восторгов. Согласны?

    Вот, кстати, и восторги:

    И еще одно недоумение:

    Событие недели − победа «Барселоны» в Класико и культовое празднование Месси. Будьте уверены: эти кадры станут пересматривать ваши дети. Мы же просто порадуемся, что живем в эпоху лучшего игрока в истории, и полюбуемся на новые мемы.

    Как он это делает?!

    «Претензии к стране, где есть народ, о котором нельзя говорить плохо». О чем писали в твиттер на этой неделе

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 24 апреля 2017, 21:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      путин гандон

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 24 апреля 2017, 21:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      роналду пидар

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 24 апреля 2017, 21:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      меси пидар

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      sega77+ 24 апреля 2017, 19:42

      месси лучший

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Valex 24 апреля 2017, 18:26

      Спасибо, Messi!!!!!!

      4
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