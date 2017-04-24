Белье Месси, комментатор Слуцкий и позор «Зенита». О чем писали в твиттер на этой неделе

Главный скандал недели − матч «Зенита» и «Урала» − мы уже осветили в отдельной твиттер-подборке. Но у нас есть что к ней добавить.
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— GRISHA (@GrishkaUrgant) 22 апреля 2017 г.
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— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 22 апреля 2017 г.
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— Данила Махалин (@McMakh) 22 апреля 2017 г.
А это уже не интернет-реакция, а самая настоящая и непосредственная − в подтрибунке после матча. «Хоть раз честно, *****, выиграйте!».
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— 148восемь (@RPcreator) 22 апреля 2017 г.
«Ростов» разгромил «Спартак» и вернул подобие интриги в чемпионскую гонку. За несколько дней до матча снова был обнаружен багаж Аленичева. Не помогло.
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— prosm.club | Спартак (@prospartak) 17 апреля 2017 г.
Леонид Слуцкий дебютировал в роли комментатора на матче «Барселона» − «Ювентус». Паблик «ВГИК» считает, что по поводу работы Леонида Викторовича было слишком много восторгов. Согласны?
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— #ВГИК (@vgikofficial) 19 апреля 2017 г.
Вот, кстати, и восторги:
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— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 19 апреля 2017 г.
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— Igor Rabiner (@IgorRabiner) 21 апреля 2017 г.
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— Nikolay Saprin ⚡️ (@NikSap) 19 апреля 2017 г.
И еще одно недоумение:
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— Павел Городницкий (@gorodnitskiy) 19 апреля 2017 г.
Событие недели − победа «Барселоны» в Класико и культовое празднование Месси. Будьте уверены: эти кадры станут пересматривать ваши дети. Мы же просто порадуемся, что живем в эпоху лучшего игрока в истории, и полюбуемся на новые мемы.
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— Onefootball (@OnefootballEN) April 24, 2017
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— B/R Football (@brfootball) April 24, 2017
Как он это делает?!
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— СЭ Футбол (@football_se) 23 апреля 2017 г.
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— Genich Konstantin (@GenichK) 23 апреля 2017 г.
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— Squawka Football (@Squawka) 23 апреля 2017 г.
«Претензии к стране, где есть народ, о котором нельзя говорить плохо». О чем писали в твиттер на этой неделе