Белье Месси, комментатор Слуцкий и позор «Зенита». О чем писали в твиттер на этой неделе

Как Слуцкий дебютировал в роли комментатора, стоило ли Тарханову увести «Урал» с поля «Зенита» и почему круче Месси нет никого? Ответы в нашей традиционной рубрике.

Главный скандал недели − матч «Зенита» и «Урала» − мы уже осветили в отдельной твиттер-подборке. Но у нас есть что к ней добавить.

twit text — GRISHA (@GrishkaUrgant) 22 апреля 2017 г.

twit text — Александр Шмурнов (@AShmurnov) 22 апреля 2017 г.

twit text — Данила Махалин (@McMakh) 22 апреля 2017 г.

А это уже не интернет-реакция, а самая настоящая и непосредственная − в подтрибунке после матча. «Хоть раз честно, *****, выиграйте!».

twit text — 148восемь (@RPcreator) 22 апреля 2017 г.

«Ростов» разгромил «Спартак» и вернул подобие интриги в чемпионскую гонку. За несколько дней до матча снова был обнаружен багаж Аленичева. Не помогло.

twit text — prosm.club | Спартак (@prospartak) 17 апреля 2017 г.

Леонид Слуцкий дебютировал в роли комментатора на матче «Барселона» − «Ювентус». Паблик «ВГИК» считает, что по поводу работы Леонида Викторовича было слишком много восторгов. Согласны?

twit text — #ВГИК (@vgikofficial) 19 апреля 2017 г.

Вот, кстати, и восторги:

twit text — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 19 апреля 2017 г.

twit text — Igor Rabiner (@IgorRabiner) 21 апреля 2017 г.

twit text — Nikolay Saprin ⚡️ (@NikSap) 19 апреля 2017 г.

И еще одно недоумение:

twit text — Павел Городницкий (@gorodnitskiy) 19 апреля 2017 г.

Событие недели − победа «Барселоны» в Класико и культовое празднование Месси. Будьте уверены: эти кадры станут пересматривать ваши дети. Мы же просто порадуемся, что живем в эпоху лучшего игрока в истории, и полюбуемся на новые мемы.

twit text — Onefootball (@OnefootballEN) April 24, 2017

twit text — B/R Football (@brfootball) April 24, 2017

Как он это делает?!

twit text — СЭ Футбол (@football_se) 23 апреля 2017 г.

twit text — Genich Konstantin (@GenichK) 23 апреля 2017 г.

twit text — Squawka Football (@Squawka) 23 апреля 2017 г.

«Претензии к стране, где есть народ, о котором нельзя говорить плохо». О чем писали в твиттер на этой неделе