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  • Белье Месси, комментатор Слуцкий и позор «Зенита». О чем писали в твиттер на этой неделе

Белье Месси, комментатор Слуцкий и позор «Зенита». О чем писали в твиттер на этой неделе

Главный скандал недели − матч «Зенита» и «Урала» − мы уже осветили в отдельной твиттер-подборке. Но у нас есть что к ней добавить.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А это уже не интернет-реакция, а самая настоящая и непосредственная − в подтрибунке после матча. «Хоть раз честно, *****, выиграйте!».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Ростов» разгромил «Спартак» и вернул подобие интриги в чемпионскую гонку. За несколько дней до матча снова был обнаружен багаж Аленичева. Не помогло.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Леонид Слуцкий дебютировал в роли комментатора на матче «Барселона» − «Ювентус». Паблик «ВГИК» считает, что по поводу работы Леонида Викторовича было слишком много восторгов. Согласны?

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Вот, кстати, и восторги:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

И еще одно недоумение:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Событие недели − победа «Барселоны» в Класико и культовое празднование Месси. Будьте уверены: эти кадры станут пересматривать ваши дети. Мы же просто порадуемся, что живем в эпоху лучшего игрока в истории, и полюбуемся на новые мемы.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Как он это делает?!

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Претензии к стране, где есть народ, о котором нельзя говорить плохо». О чем писали в твиттер на этой неделе

Испания. Примера Испания Барселона Реал Урал Зенит Месси Лионель Слуцкий Леонид Тарханов Александр
Комментарии (5)
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Valex
1493047617
Спасибо, Messi!!!!!!
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sega77+
1493052120
месси лучший
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abhvfdtcn
1493059032
меси пидар
Ответить
abhvfdtcn
1493059050
роналду пидар
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abhvfdtcn
1493059057
путин гандон
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