Белье Месси, комментатор Слуцкий и позор «Зенита». О чем писали в твиттер на этой неделе

Главный скандал недели − матч «Зенита» и «Урала» − мы уже осветили в отдельной твиттер-подборке. Но у нас есть что к ней добавить.
А это уже не интернет-реакция, а самая настоящая и непосредственная − в подтрибунке после матча. «Хоть раз честно, *****, выиграйте!».
«Ростов» разгромил «Спартак» и вернул подобие интриги в чемпионскую гонку. За несколько дней до матча снова был обнаружен багаж Аленичева. Не помогло.
Леонид Слуцкий дебютировал в роли комментатора на матче «Барселона» − «Ювентус». Паблик «ВГИК» считает, что по поводу работы Леонида Викторовича было слишком много восторгов. Согласны?
Вот, кстати, и восторги:
И еще одно недоумение:
Событие недели − победа «Барселоны» в Класико и культовое празднование Месси. Будьте уверены: эти кадры станут пересматривать ваши дети. Мы же просто порадуемся, что живем в эпоху лучшего игрока в истории, и полюбуемся на новые мемы.
Как он это делает?!
«Претензии к стране, где есть народ, о котором нельзя говорить плохо». О чем писали в твиттер на этой неделе