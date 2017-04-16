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    «Претензии к стране, где есть народ, о котором нельзя говорить плохо». О чем писали в твиттер на этой неделе


    2.8
    Голосов: 4
    16.04.2017 15:00
    Ситуация с Дзюбой, 1/4 финала Лиги чемпионов и божественная обложка с Зиданом – в нашей традиционной рубрике.

    На этой неделе Артем Дзюба сделал нашумевшее заявление, назвав часть фанатов «Спартака» «сектантами». Кроме того, форвард «Зенита» затронул наболевшую тему судейства: «Никогда не видел, чтобы кого-то в Грозном судили так спокойно и хорошо (как «Спартак» – прим. ред.). Без криков и ора. Приезжаешь в Грозный – сразу пенальти практически на сто процентов».

    Буквально через день Дзюбе пришлось внести поправки в свои слова о Чечне, чем он расстроил многих пользователей твиттера.

    Во вторник и среду игрались матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. От наплыва ироничных комментариев не укрылась даже ситуация со взрывом около автобуса «Боруссии».

    И, конечно, трансляция футбола на «Матч ТВ» – вернее, ее отсутствие до 78-й минуты.

    Эксперт по испанским командам Станислав Рынкевич считает, что участники полуфиналов уже известны.

    Ну и как без комментаторской темы на матче «Спартак» – «Зенит»?

    Напоследок – зацените обложку свежего выпуска журнала Eight by Eight. Это очень круто!

    «Луческу должен собрать на билет до Бухареста». О чем писали в твиттер на этой неделе

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 4
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 16 апреля 2017, 18:28

      аааа Орлов......... опять без звука смотреть

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 16 апреля 2017, 17:29

      Дзюба конечно мужик! С большой буквы "Ж" )))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 апреля 2017, 15:20

      Играть надо,а не плакать,такие деньги получаете,всю жизнь только ноет,у нас В Казахстане команда получает меньше твоей одной и ничего уже и групповой этап Лиги Европы выходят,Астана в Лиге Чемпионов играет,финансирования нет,поля слабые,не ноют играют

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 16 апреля 2017, 15:05

      Только ни Орлов с Погореловым

      1
      Ответить
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