«Претензии к стране, где есть народ, о котором нельзя говорить плохо». О чем писали в твиттер на этой неделе

Ситуация с Дзюбой, 1/4 финала Лиги чемпионов и божественная обложка с Зиданом – в нашей традиционной рубрике.

На этой неделе Артем Дзюба сделал нашумевшее заявление, назвав часть фанатов «Спартака» «сектантами». Кроме того, форвард «Зенита» затронул наболевшую тему судейства: «Никогда не видел, чтобы кого-то в Грозном судили так спокойно и хорошо (как «Спартак» – прим. ред.). Без криков и ора. Приезжаешь в Грозный – сразу пенальти практически на сто процентов».

Буквально через день Дзюбе пришлось внести поправки в свои слова о Чечне, чем он расстроил многих пользователей твиттера.

twit text — Михаил Борзыкин (@M_Borzykin) April 16, 2017

twit text — Andrei Piontkovsky (@apiontkovsky) April 16, 2017

Во вторник и среду игрались матчи 1/4 финала Лиги чемпионов. От наплыва ироничных комментариев не укрылась даже ситуация со взрывом около автобуса «Боруссии».

twit text — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) April 11, 2017

И, конечно, трансляция футбола на «Матч ТВ» – вернее, ее отсутствие до 78-й минуты.

twit text — Хайд (@Hyde_MJ) April 12, 2017

twit text — Valeria Stupchik (@StupchikValeria) April 12, 2017

Эксперт по испанским командам Станислав Рынкевич считает, что участники полуфиналов уже известны.

twit text — Станислав Рынкевич (@salt1s) April 13, 2017

twit text — Станислав Рынкевич (@salt1s) April 13, 2017

Ну и как без комментаторской темы на матче «Спартак» – «Зенит»?

twit text — Павел Городницкий (@gorodnitskiy) April 11, 2017

twit text — Терпеливая Граната (@bukhantsev) April 11, 2017

Напоследок – зацените обложку свежего выпуска журнала Eight by Eight. Это очень круто!

twit text — Raphael Honigstein (@honigstein) April 14, 2017

