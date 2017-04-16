Дзюба: «Из моих слов могло показаться, что в Грозном судят нечестно. Ничего подобного я не имел в виду»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свои слова, заявив, что не имел в виду нечестное судейство в Грозном, которое помогло лидеру чемпионата России «Спартаку» победить в матче 15-го тура РФПЛ (1:0).

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

«Хотел бы пояснить свою мысль. Наверное, я неудачно выразился, совершенно не то имея ввиду. А говоря о судействе, я имел ввиду следующее: после матча со «Спартаком» в Грозном хозяева были крайне недовольны судейством, которое, по мнению многих, было в пользу гостей.

Из моих же слов могло сложиться впечатление, в том числе и у моих друзей из «Терека», что в Грозном судят как-то нечестно. Ничего подобного я в виду не имел, выразился неудачно», – сказал Дзюба.

Напомним, матч 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

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