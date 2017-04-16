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    Дзюба: «Из моих слов могло показаться, что в Грозном судят нечестно. Ничего подобного я не имел в виду»

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свои слова, заявив, что не имел в виду нечестное судейство в Грозном, которое помогло лидеру чемпионата России «Спартаку» победить в матче 15-го тура РФПЛ (1:0).

    На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

    «Хотел бы пояснить свою мысль. Наверное, я неудачно выразился, совершенно не то имея ввиду. А говоря о судействе, я имел ввиду следующее: после матча со «Спартаком» в Грозном хозяева были крайне недовольны судейством, которое, по мнению многих, было в пользу гостей.

    Из моих же слов могло сложиться впечатление, в том числе и у моих друзей из «Терека», что в Грозном судят как-то нечестно. Ничего подобного я в виду не имел, выразился неудачно», – сказал Дзюба.

    Напомним, матч 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.04.2017 00:07
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +4934

      polt 16 апреля 2017, 15:58

      Да, за базар надо отвечать...

      0
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      Рейтинг: +125

      Михаил Спартач 16 апреля 2017, 13:39

      Дзюба: «Из моих слов могло показаться....Но я не имел..." Тьфу одним словом! Следить нужно за языком!

      1
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      Рейтинг: +2726

      a_who 16 апреля 2017, 09:20

      уже и зассал ! )))

      0
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      Рейтинг: +120

      ШАНс 16 апреля 2017, 09:15

      чего-то они все как пройдут школу зенита, так начинают нести всякую ахинею, что широков, что погребняк, теперь и дзюба научился

      0
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      Рейтинг: +8018

      nik55 16 апреля 2017, 08:25

      очко заиграло

      0
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      Рейтинг: +893

      Krics 16 апреля 2017, 08:21

      Слово не воробей, вылетит не поймаешь, игрой доказывай, а не языком болтай, а то все :"...выразился неудачно."

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 16 апреля 2017, 08:21

      Кто то за базар подтянул видать)) начал отмазы лепить ))

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 16 апреля 2017, 08:05

      Приедешь в Грозный введут.
      Имей в виду.

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      Рейтинг: +454

      Filllllll 16 апреля 2017, 08:04

      артем бздюба, лучше б ты молчал больше！

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      Рейтинг: +447

      alexidj 16 апреля 2017, 07:37

      Видать после вьюшки бородатые люди позвонили)вот игрочишка заднюю побежал давать)

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > alexidj 16 апреля 2017, 08:19

      В заднюю))

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