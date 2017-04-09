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    «Луческу должен собрать на билет до Бухареста». О чем писали в твиттер на этой неделе


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    Голосов: 4
    09.04.2017 16:30
    Злой гений Тарханов, чемпионство «Спартака» и мечта Юрия Дудя – в нашей традиционной твиттер-рубрике.

    2.04.17 Мария Командная порадовала нас вот этим забавным твитом:

    Василий Уткин рассказал, кого он будет поддерживать в финале Кубка России.

    А Тарханов действительно крут!

    «Спартак» уже коронуют. Не рановато ли?

    Гифка, подтверждающая, что не рановато:

    Перед игрой с «Анжи» Мирча Луческу снова пожаловался на то, что «Спартаку» подсуживают. «Зенит» моментально потерял очки, а в адрес румынского тренера посыпалась новая порция шуток.

    Юрий Дудь наконец-то пришел к тому, к чему стремился.

    Как твиттер-сообщество среагировало на главное событие недели – теракт в Санкт-Петербурге – читайте тут.

    Статуя Роналду, кроссовки Медведева и пародия на «Грибы». О чем писали в твиттер на этой неделе

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 4
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +29

      sega77+ 10 апреля 2017, 06:22

      да это спартака сезон

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 9 апреля 2017, 17:17

      А че Канделаки молчит???

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      Ответить
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      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 9 апреля 2017, 16:43

      "Ну что, вернулись те времена, когда Спартак был чемпионом, а про Локомотив вспоминали только в Кубке"... Ага,вернулись те времена! Щассс! Иваныч сколько в Спартаке отмотал? Больше чирика.. А Максимке свистнут из Гейропы и умчится он туда на белом катере не попращавшись... И "Валера,твой выход"...

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