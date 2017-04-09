«Луческу должен собрать на билет до Бухареста». О чем писали в твиттер на этой неделе

Злой гений Тарханов, чемпионство «Спартака» и мечта Юрия Дудя – в нашей традиционной твиттер-рубрике.

2.04.17 Мария Командная порадовала нас вот этим забавным твитом:

twit text — Мария Командная (@komandnaya) 2 апреля 2017 г.

Василий Уткин рассказал, кого он будет поддерживать в финале Кубка России.

twit text — Василий Уткин (@radioutkin) 6 апреля 2017 г.

А Тарханов действительно крут!

twit text — #ВГИК (@vgikofficial) 8 апреля 2017 г.

«Спартак» уже коронуют. Не рановато ли?

twit text — Gleb Chernyavskiy (@glebke) 5 апреля 2017 г.

Гифка, подтверждающая, что не рановато:

twit text — дарки (@mov_dark) 3 апреля 2017 г.

Перед игрой с «Анжи» Мирча Луческу снова пожаловался на то, что «Спартаку» подсуживают. «Зенит» моментально потерял очки, а в адрес румынского тренера посыпалась новая порция шуток.

twit text — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) 8 апреля 2017 г.

Юрий Дудь наконец-то пришел к тому, к чему стремился.

twit text — Юрий Дудь (@yurydud) 9 апреля 2017 г.

Как твиттер-сообщество среагировало на главное событие недели – теракт в Санкт-Петербурге – читайте тут.

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